KONAČNO OTKRIVENO!

Najveći radijski transfer: Poznato je na koji radio je otišla Ivana Mišerić

27.08.2025.
u 08:47

Dolazak Ivane Mišerić i kolega Filipa Hana i Brune Bucića otvara novu stranicu u radijskom svijetu. Od 1. rujna slušatelje očekuje svježina, neposrednost i energija, a novi trio obećava da će svako jutro biti zabavno, toplo i jedinstveno

Omiljena radijska voditeljica Ivana Mišerić, jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova domaće radijske scene, uljepšavat će jutra slušateljima bravo! radija! Uz nju, slušatelje će u bravo! jutru buditi i provjerena imena - Filip Han i Bruno Bucić. Prelazak ovih vrhunskih radijskih profesionalaca s Otvorenog na bravo! najveći je radijski transfer na ovim prostorima i najava inovativnih sadržaja u kreativnoj industriji. "Uz radio nikad nismo sami", rečenica je koju Ivana često izgovara, a koju je opravdala i sebi i slušateljima, čije povjerenje je godinama gradila iskrenom emocijom i prijateljskim pristupom, dijeleći s njima radost, tugu, uspjehe, ali i poraze. 

"Nije bilo lako odlučiti se za promjenu, ipak iza nas ostaje više od 10 divnih godina. Poklopio se dobar trenutak, događaju se veće promjene na radijskom tržištu, u svim smjerovima, što je generalno jako dobra priča za sve. Nama kao ekipi promjena je bila potrebna isključivo radi nas samih, zato sam uvjerena da će novo bravo! jutro biti naše novo ‘buđenje’. Neki novi ljudi, neki koji su već s nama... I svježa glava. Očekivanja ne volim komentirati, jer ih sami sebi stavljamo svaki dan, tako da pritisak je najviše u našim očima. Ali kao ljudi i karakteri ostajemo isti kakve ste nas već mogli upoznati, što je najiskrenije prema slušateljima s kojima ćemo se i dalje buditi. Vjerujem da ćemo se uklopiti u njihove živote i svakodnevicu, zajedno ćemo si olakšati start u novi dan. Veselim se neopisivo, otvaramo novu eru!", poručila je Ivana Mišerić i dodala:

"Ostali smo vjerni jutarnjem programu koji nam je prirodno stanište, bez obzira na dugi niz godina ranog ustajanja. Promjena prati našu ljudsku potrebu da budemo najbolji što možemo biti, igranje na novom terenu, s malo drugačijim pravilima igre, novim izazovima. Krajnji cilj i produkt će biti ono za što se radio uvijek zalaže - emocija i konekcija. Uvest će novu svježinu svima."  Kolege Filip Han i Bruno Bucić, slušatelje su pozvali na ‘novu kavu i novu sezonu omiljene serije’. "Vrijeme je za nešto totalno drugačije. Osjetili smo da je došao pravi trenutak da se bacimo u novi izazov, a bravo! će nam dati baš to. Svi troje smo već dugo na radiju, ali nekako se osjećam kao da ćemo prvi put u eter. Jako smo uzbuđeni i jedva čekamo početak, vjerujem da možemo dati puno i starim i novim slušateljima. Mi naš show shvaćamo kao jednu veliku, prijateljsku kavu na koju su pozvani svi, a taj poziv vrijedi uvijek i zauvijek", poručio je Filip.

Ivana Mišerić fotografijama u minijaturnom bikiniju zapalila društvene mreže: 'Tijelo za 10'
"Kao kad imaš omiljenu seriju koju znaš napamet, ali sad ide nova sezona, lokacija se promijenila, scenarij je svjež, nadaš se da neće biti previše drame i da će fore biti bar donekle dobre. Na kraju, publika je ta koja daje ocjenu. Vjerujemo da će nas prihvatiti i dati nam šansu", iskren je Bruno. Nova i stara jutarnja ekipa primopredaju mikrofona odradili su, neočekivano, uživo u eteru pred slušateljima. Ivana, Filip i Bruno došli su u goste Marku Bratošu, Hrvoju Kečkešu i Dori Srdar. Oni su godinama gradili prepoznatljiv i topao odnos sa slušateljima, a sada odlaze u nove profesionalne izazove. bravo! radio zaželio im je sreću i zahvalio na predanosti, kreativnosti i smijehu koji su svakog jutra donosili u eter.

"Hvala svima koji su nas pustili u svoje domove, urede, aute, uši i srca… To povjerenje i trenuci koje smo dijelili ostat će mi najljepše vrijeme u životu", zahvalan je bio Marko Bratoš.  Dok je Hrvoje Kečkeš otkrio kako je radio neočekivano postao njegova velika ljubav:
"Isprva sam mislio da u mom srcu ima mjesta samo za glumu, ali dolaskom na bravo! otvorilo se mjesto i za radio. To mogu zahvaliti toplom ozračju redakcije i našim vjernim slušateljima koji su nam uvijek uzvraćali ljubav." Dora Srdar bila je vrlo emotivna:
"Puno smijeha, emocija i predivnih slušatelja, to mi je donio bravo! radio. Zahvalna sam na toj prilici i svemu što smo prošli kao tim. Svaku osobu ću pamtiti i rado se sjećati." Dolazak Ivane Mišerić i kolega Filipa Hana i Brune Bucića otvara novu stranicu u radijskom svijetu. Od 1. rujna slušatelje očekuje svježina, neposrednost i energija, a novi trio obećava da će svako jutro biti zabavno, toplo i jedinstveno. Najveći transfer domaće radijske scene dogodio se - i to upravo na bravo! radiju.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda
