Hajdukovci otkazali nastup Grdoviću zbog podrške reprezentaciji?! 'To je netočno'

Jedan od najomiljenijih hrvatskih pjevača Mladen Grdović neće pjevati na već dogovorenom nastupu na Biloj noći u Kölnu. Kako je navedeno na službenoj Grdovićevoj stranici - razlog otkazivanja je pjevačeva podrška nogometnoj reprezentaciji Hrvatske.

Podsjetimo, Mladen je u Moskvi zabavljao naše nogometaše, a Hajdukovcima je posebno smetalo to što se grlio s predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom.

- Razlog otkazivanja gaže Mladenu Grdoviću je nezadovoljstvo između članova i članova Upravnog odbora udruge javnim nastupima gospodina Grdovića, kako iskazivanjem podrške Zdravku Mamiću, pjevanjem i grljem s gospodinom Vrbanovićem i gospodinom Šukerom u Moskvi. Ova udruga bori se za čisti i pravedni hrvatski nogomet, a u njemu nema mjesta za gore navedena imena i ljude koji s njima piju, pjevaju i vesele se - stoji u priopćenju Društva prijatelja Hajduka Köln.

Mladen Grdović je u izjavi za Dalmatinski portal kazao kako su teške gluposti tvrdnje da on ima ikakve veze s Mamićem.

- Dakle, nastup u Kolnu mi je otkazan još 13. srpnja, a ja sam ponosan na to što sam pjevao u Rusiji. Tamo su me pozvali Luka Modrić, Danijel Subašić, Šime Vrsaljko i Dominik Livaković, sve moji Zadrani, a bilo je i još hajdukovaca. Ma znate što - ja sam ponosan što sam bio s njima. Volim Hajduk i Hrvatsku! Grb 'bijelih' imam tetoviran na ruci. Nemam pojma što se događa s tim ljudima u Kolnu, ja imam zakazane nastupe na 'Bilim noćima' u Beču, Kanadi i SAD-u. I ne mislim se nikome opravdavati zato što volim Hajduk i Hrvatsku. Svatko ima pravo misliti drugačije, to je njegov problem - kazao je Grdović.

