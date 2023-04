Građevinski radnik koji je izbačen iz popularnog kviza odbio put u Egipat: 'Neugodno mi je'

Još se uvijek ne stišavaju reakcije na srpsku inačicu kviza 'Najslabija karika' koja se emitirala ovog tjedna na Prvoj TV. Kviz vodi glumac Nikola Kojo, a u jednoj od emisija protekli tjedan natjecao se Vladimir Krnač, građevinski radnik bez stalnog zaposlenja iz Bačkog Petrovca kojeg su suigrači izbacili pred finale, a da nisu imali pravog razloga za to.

Vladimir nije ponudio nijedan netočan odgovor te je točno odgovorio na 22 uzastopna pitanja. Imao je najbolji rezultat od svih natjecatelja, no suigrači Miljan i Jugoslav su ga izbacili iz igre. Vladimir je uoči svog sudjelovanja u kvizu kazao kako bi dobiveni novac potrošio na putovanje u Egipat, a njegovu želju, unatoč izbacivanju ostalih natjecatelja, odlučila je ispuniti Prva TV i platiti mu put u Egipat, no Vladimir je to odbio.

- Sve je to u redu, ali morat ću to sve odbiti, malo mi je neugodno. Ja sam u prijavi morao navesti na što i gdje ću potrošiti novac i palo mi je na pamet da bih otputovao u Egipat, što jest moja želja već dvadesetak godina. I eto, taj Egipat je ispao tema dana - rekao je Vladimir za srpski Telegraf.

Osvrnuo se i na reakciju voditelja Nikole Koje koji je bio iznenađen ishodom. - Nijedan netočan odgovor niste imali u večerašnjoj emisiji. Vi ste građevinski radnik bez stalnog zaposlenja. Sanjali ste da idete u Egipat poslije ovog kviza. S 22 točna odgovora i nijednim netočnim vi ste moralni pobjednik. Vi ste primjer mladim ljudima kako treba raditi i učiti - poručio je Kojo Vladimiru, a nakon što su ga suigrači izbacili iz igre glasno je prokomentirao: "Meni je neugodno što vam moram reći da ste izbačeni". - Te zadnje riječi koje je istaknuo, kada sam ispao, to će mi ostati do kraja života i mogu reći da je moja kviz-karijera obogaćena time što je on... I svaka mu čast, i kao glumcu i kao čovjeku - istaknuo je Vladimir kojem je sudjelovanje u kvizu donijelo i brojne poslovne ponude.

- Ponude pljušte sa svih strana. Da, ja se bavim građevinom, jest da je teško, ali ja sam u tome tridesetak godina, tako da sa 60 godina mislim da je kasno za neki novi početak - zaključio je Krnač. 'Nepravda' koja mu je nanesena izbacivanjem razljutila je i brojne gledatelje koji su svoje nezadovoljstvo iskazali na društvenim mrežama. "Ovo je sve što trebate znati o ljudima", "Izabrali su nečasnu pobjedu i pokazali da život jednostavno nije fer", "Ne cijeni se znanje, poštenje, osnovne ljudske vrijednosti. Cijeni se nemoral, zavist, novac...", "Ovdje je jedan čovjek i dvije gnjide", "Ovo je sramota", samo su neki od komentara koji su nakon emisije osvanuli na Twitteru.

Nakon svega javio se i Vladimir te kazao da je očekivao da će natjecatelji posegnuti za tom taktikom u cilju da ga pobjede. - Pretpostavio sam da će se tako nešto dogoditi. Ne želim se hvaliti, ali vjerojatno bi izgubili od mene. Računao sam na to da će me izbaciti, to su pravila kviza, legitimno je. No, najviše mi je žao zbog 22 točna odgovora do predzadnjeg seta pitanja. Strašno me zanimalo mogu li završiti kviz bez netočnog odgovora. Osjećaj je odvratan - rekao je za srpski Blic te dodao da nije očekivao toliku podršku gledatelja te da ga je ona ugodno iznenadila. Najviše ga je ganulo, kaže, što su se ljudi ponudili da mu pronađu posao u kojem se neće morati mučiti.

- Osjećaj je lijep, ali zaista nema potrebe. Ovaj posao radim već 30 godina bez prestanka. Teško je, ali je zanimljivo. Kasno je za bilo kakav početak. Može se lijepo zaraditi, ali je teško i iscrpljujuće - ispričao je Krnač. Rekao je i da ga izbacivanje iz igre u Najslabijoj karici neće pokolebati i da će se ponovno prijaviti u kviz.

- Nije ovaj kviz moja avantura, sudjelovao sam i ranije, znam kako se gubi. To mi je neki hobi. Eto, dečko je zamuckivao, taktika, kaže. Nije taktika, sine moj. Ti ćeš to izgovoriti pred milijun ljudi, a gdje je obraz? Da je to kraj moje avanture u kvizovima - nije. Kviz je moja ljubav - kazao je Vladimir Krnač.

