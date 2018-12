Goran je odgodio sve planove i pažnju je posvetio samo jednoj natjecateljici

Jutro je počelo na najbolji način - Goran je došao u vilu iznenaditi djevojke slasnim doručkom! A umjesto oduševljenja, u prvom je trenutku nastupila drama zato što nisu našminkane!

„Djevojke su reagirale upravo tako kakve i jesu - one koje ne žele biti snimljene bez šminke, zamarale su se tim, a one koje su jednostavne, samo su uživale u pogledu na Gorana“, rekla je Daisy, a Goran je zaključio: „Cure su pozitivno reagirale, osim Hane, tako da mi je baš drago vidjeti djevojku kakva je. Živi se i bez maske ili šminke“. Naposljetku je došla i Hana i svi su prvi put zajedno uživali u hrani.

Nakon doručka preselili su se u dnevnu sobu i dotaknuli se ozbiljnijih tema. Goran je govorio o svom odrastanju s majkom, potom su razgovarali o samohranim majkama i ženama koje su bile zlostavljane pa je Goran poželio da svi daju određeni doprinos u obliku motivacijskog pisma, što su djevojke vrlo emotivno proživjele, a neke su se prisjetile vlastitih iskustava. „Bilo mi je bitno da napišu ono što im je na srcu, da zajedno budemo podrška ženama koje to proživljavaju“, rekao je Goran. Kad su čitali pisma, nitko nije mogao suspregnuti suze, a posebno su to dirljivo napisale Daisy i Anezi.

„Hvala vam puno što ste to tako iskreno napisale, stvarno me to jako dirnulo“, rekao im je Goran i na odlasku im ostavio još jedno pismo i razveselio ih kad su vidjele da sve idu na spoj.

„Htio sam da puste te svoje emocije i neka sve ostave na asfaltu“, rekao je Goran kad ih je odveo na karting, što se djevojkama jako svidjelo. Daisy i Anezi suvereno su vladale cestom, ali Hana i Iva, nažalost, nisu bile te sreće. „Nešto joj je bilo s kartingom, naglo je stala na kočnicu i zabila sam se u nju“, rekla je Iva, no nije odustala, nego nastavila utrku.

„Dobila sam dojam da Hana ne zna što radi na stazi“, rekla je Anezi, koja je i pobijedila. Goran je bilo drago što je sve dobro prošlo, no primijetio je da se Iva drži za rebra, a Anezi im je odgovorila da kod nje ne prolaze takve fore i odvela Gorana, koji joj je priredio još jedan izazov - morala je voziti zavezanih očiju kako bi vidio ima li povjerenja u njega! Djevojkama je bilo jako zanimljivo gledati kako je to Anezi odradila taj zadatak, pogotovo Daisy koja je neprestano hodala iza Anezi i Gorana na stazi. No tu nije bio kraj, kad je došla do cilja, Goran se našalio s njom pa je njezin put do stola potrajao dulje nego što je trebao, nagrada je bila torta kojom su se međusobno hranili i razgovarali o povjerenju u vezi. „Bilo mi je drago vidjeti tu pravu Anezi“, zadovoljno je komentirao Goran, a zatim su svi planirali krenuti u još jednu akciju.

No čim su se našli s djevojkama, Goran je doznao da je Iva u bolnici i odmah krenuo ondje, a djevojke su otišle na put limuzinom pokušavajući pogoditi kamo idu. Dotad je Goran zabrinuto čekao da se Iva vrati s pretraga. „Dok je ne vidim, ne mogu se nikako smiriti“, rekao je. Ivi je bilo jako drago kad ga je ugledala. „Odmah sam zaboravila na bol“, komentirala je, a Gorana su zanimali detalji te nezgode. „Ovo je bila neka stvarna situacija kad sam vidjela kakvi su Goranova narav i karakter i bi li ta osoba mogla biti uz tebe, što je jako bitno za ozbiljnu vezu“, zaključila je Iva.

Djevojke su došle u Muzej Mimaru na party, gdje su došli i Goranova rođakinja Vanessa, koju su već upoznali, te Andrej, Goranov prijatelj iz Biograda. „Smatram da je Hana previše samouvjerena“, rekla je Vanessa, a potom joj Daisy nastavila o atraktivnoj crnki: „Rekao nam je Goran kako ne zna koja je prava Hana - ispred ili iza kamere“, pa je Slovenka objasnila svima kako je bijela ruža koju je dobila njezina zadnja prilika da to napravi. Hana je ostala smirena, no naglasila je da je počeo rat među njima. Potom se Vanessa čula Goranom, koji joj je javio da Iva nije dobro. „Skrivila si“, rekla je Goranova rođakinja Hani i odlučili su se vratiti u vilu.

Sutradan ujutro djevojke su odmah potražile Ivu, koja im je prepričavala kako je Goran bio uz nju. „Svi bismo rado bili na tvom mjestu, ali samo u tom trenutku. To je slatka ljubomora“, rekla joj je Klara dok su se Hana i Aleksandra družile u kuhinji. Kasnije je Daisy otkrila da ima još jedno pismo i da Aleksandra ide na spoj Goranom. No prije nego što su krenuli, brižni je Goran otišao pogledati kako je Ivi.

„Puno mi je značilo što je prije spoja s Aleks došao provjeriti kako sam“, rekla je Iva.

Kako će na odnos s Ivom utjecati Goranovo druženje s Aleksandrom te hoće li neka druga djevojka pasti u prvi plan gledatelji će moći vidjeti od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat na RTL-u!

