FOTO Lana Jurčević rodila je drugo dijete! Kćerkici dala nesvakidašnje ime, a stigla je na sam Uskrs

"Na sam Uskrs stigao nam je naš najslađi uskrsni pilić", napisala je Lana Jurčević uz niz dirljivih fotografija iz rodilišta, otkrivši radosnu vijest da je rodila svoje drugo dijete, djevojčicu imena Meli. Malena Meli na svijet je stigla 5. travnja u 23:11 sati, u zagrebačkoj Specijalna bolnica Podobnik. Pri rođenju je težila 3940 grama i bila duga 52 centimetra, a njezin dolazak donio je novu dozu sreće i uzbuđenja u obitelj. Pjevačica tako ponovno proživljava jedno od najljepših razdoblja u životu. Osim nje i njezina partnera, dolasku prinove posebno se veseli starija sestra Mayla Lily, koja je već tijekom trudnoće pokazivala veliku povezanost s bebom. Lana je nedavno iskreno progovorila o majčinstvu, ističući koliko ju je ono promijenilo i obogatilo. Osvrnula se i na drugu trudnoću, priznajući da nije bila posve laka, ali joj je donijela važne životne uvide. Fotografiju iz rodilišta pogledajte OVDJE.

"Početak je bio pomalo izazovan, ali sam se brzo sabrala. Liječnici su mi jasno dali smjernice što smijem, a što trebam izbjegavati, i odlučila sam da neću ništa prepustiti slučaju. Usporila sam tempo, maksimalno se posvetila odmoru i birala samo ono što me ispunjava i ne iscrpljuje", ispričala je ranije za Gloria.hr.

Posebno emotivan bio je odnos s njezinom kćeri tijekom trudnoće. Mala Mayla Lily bila je aktivno uključena u cijeli proces – svakodnevno je mazila i ljubila mamin trbuh, a roditelji su joj s puno pažnje objašnjavali da uskoro stiže uloga starije sestre. Ta nježna povezanost već tada je nagovijestila koliko će dolazak male Meli biti poseban za cijelu obitelj.