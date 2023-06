Godinama je prateći vokal sjajnom Matiji Cveku, a sada je napokon zaplivala u solo vodama

Lara Demarin mlada je pjevačica koja dolazi iz Pule i dio je talentirane glazbene obitelji Demarin. Pobjednica je Malog velikog mikrofona u Buzetu, a javnost ju je imala priliku upoznati 2016. godine kada je sudjelovala u glazbenom showu "The Voice". Ondje je bila jedina istarska predstavnica druge sezone showa. No, većini će vjerojatno biti najpoznatija kao dugogodišnja članica banda The Funkensteins koji nastupaju zajedno s Matijom Cvekom. A sada sama "izlijeće iz jata" i predstavlja prvu vlastitu pjesmu "Ne dam ti da znaš" koja je svijetlo dana ugledala u ponedjeljak 19. lipnja.

- Ovo je prvi veliki korak za mene i jako mi znači da imam podršku obitelji i prijatelja za ostvarenje svega što sam si zacrtala na glazbenom putu. Nikad neću zaboraviti reakciju svojih roditelja i starijeg brata nakon što sam izrekla rečenicu: "Dajem otkaz i posvećujem se glazbi." Reagirali su kao da su to i očekivali, potpuno

Otkrila nam je da ova pjesma postoji već skoro tri godine te da je sasvim slučajno zapela u njezine ruke. Ova talentirana glazbenica odmalena se bavi glazbom. - Kad kažem oduvijek, doslovno to i mislim, prvi nastup mi je bio kad sam imala 4 godine. Pokazivala sam interes i pjevala po zborovima, festivalima itd., ali kad su me ljudi do prije tri godine pitali želim li se ostvariti kao pjevačica, negirala bih odgovor - kaže.

U "The Voice" se prijavila u jednu ruku na nagovor majke i želje za kompeticijom i iskustvom te suradnjom s velikim glazbenicima, kao nastavak na manje festivale na kojima je sudjelovala. Ni nakon showa nije bila sigurna u svoj glazbeni put, najviše zbog toga što joj je tada bio cilj završiti fakultet fizioterapije i zaposliti se u struci.

- Ipak, nakon "The Voicea" otvorilo mi se mnogo novih ponuda, novih svirki, poznanstava, a između ostalog sam postala back vokal u The Funkensteinsima kao pratnja Matiji 2018. godine - priča.

U međuvremenu, završila je fakultet, staž i zaposlila se u struci, ali, kako je glazba i dalje bila non stop prisutna, kroz vrijeme je shvatila što se sve zahtijeva od nje da bi bila glazbenica i živjela od glazbe. A za dalje? Za dalje ima tri želje: izdati svoj album do 30. godine, stati na pozornicu Dore te iskusiti kako je to kada publika pjeva tvoje autorske pjesme!

