Glumica iz Srbije o sedam godina života u Splitu kaže: Meni je to bilo apsolutno nepodnošljivo, vučem PTSP

Glumica Ana Franić iz Beograda se zbog ljubavi preselila u Split, a nakon sedam godina braka s profesionalnim roniocem Markom Ižakovićem, u kojem su dobila dva sina, par se rastao i glumica se vratila u Srbiju. Prisjetila se svog života u Splitu i kako se prilagodila na život na jugu te koje su bile prednosti, a koje mane života u Dalmaciji.

- Splitu sam dala svojih sedam godina, i mnogo više kada sam bila dijete, ali ovih sedam važnih godina sam Splitu dala i mogu reći da se nisam snašla onako kako sam očekivala, iako je to bio moj drugi grad, nakon Beograda, u životu. Split je jedan prelijep i divan grad za otići, za vidjeti. Živjeti u Splitu, živjeti u bilo kojem primorskom mjestu znači naviknuti se na jedan život kakav mi ovdje ne poznajemo, na jednu potpunu učmalost manje sredine, zime, vjetrova, južine, ludila u glavi i tako dalje - rekla je 42-godišnja glumica, prenosi Blic.

U ovom intervju rekla je kako joj iz Splita malo toga nedostaje, a osvrnula se i na mentalitet ljudi koji žive u njemu. - Split djeluje na papiru veliki, ali on ima nekakav mentalitet jednog malog mjesta. Meni je to bilo apsolutno nepodnošljivo do te mjere da mi se čini nekada da se ja više ni pored mora ne mogu opustiti, vučem nekako posttraumatski sindrom, ljepše mi je na planini. Svi kažu divan je život na moru, ali kao što mi ne obraćamo pažnju svakodnevno na Kalemegdan i na Adu, jer je to za nas normalno, tako i pored tog mora kada živite, prolaziš pored njega svakodnevno, obavljaš svoje poslove i tako dalje. Tako da, iskreno, ja mislim da sam ja Splitu zaista mnogo dala, dala sam im dva dječaka, koja sada svakog ljeta i svake zime idu tamo i uljepšavaju taj Split, tako da od mene dosta - poručila je glumica. U Beograd se vratila prije pet godina i nije joj bilo teško napustiti Split jer je za nju povratak u Beograd značio i povratak Ani kakvu je prije poznavala.

- Nekako sam zapravo bila potpuno izolirana. Sve moje, osim djece i tog braka, bilo je u Beogradu. Napustila sam posao, bila sam s dvoje male djece, muža skoro nikad nije bilo, jer takav mu je posao. Moji prijatelji, moja obitelj, svi su bili u Beogradu, i onda kad nemaš ogledalo, ustvari netko ti vrati, zapravo netko ti kaže, hej, nije to tako, onda potoneš, skroz potoneš. Tako da je povratak stvarima u Beogradu značio i svojevrsni povratak Ane koju poznajem. - rekla je glumica.

