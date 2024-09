James Gandolfini gotovo svim kolegama je podijelio 30.000 dolara, no jednu je važnu osobu zaboravio počastiti

Ovih dana na HBO stigao je dokumentarac "Wise Guy" o seriji "The Sopranos". Mnogima još uvijek omiljena serija o životu Tonyja Soprana, mafijaša koji se bori s depresijom, te njegovoj obitelji, suradnicima, priljepcima i žrtvama ove godine proslavila je 25. godišnjicu. HBO-ov novi dokumentarac ide iza kulisa serije i razgovorima s preživjelim članovima glumačke postave te redateljem Davidom Chaseom pokušava otkriti neke tajne serije koja je možda jedan od najboljih prikaza antiheroja na televiziji dosad.

Protiv svoje volje

No, kako je otkriveno u dokumentarcu, James Gandolfini, koji je inače preminuo 2013. godine kada je imao samo 51 godinu, glumac koji je utjelovio mafijaškog šefa, izašao je iz studija na pola svoje audicije uvjeren da nije dobro prošlo. Ali direktori castinga nisu mu dopustili da samo tako ode i mislili su da je bio odličan pa je audiciju ponovio u kući Davida Chasea. Tada je dobio ulogu. Zanimljivo je i da je kraj prve sezone trebala označiti smrt Sopranove majke Livije, no glumica Nancy Manchard, koja ju je igrala, imala je emfizem i rak pluća te je molila redatelja da nastavi snimati. To je ujedno bio i jedini put kada je David išao protiv svoje vizije zbog nekoga drugoga. To je potvrdila i glumica Edie Falco, koja je rekla da su ljudi morali pitati redatelja kada bi poželjeli promijeniti samo jednu riječ u dijalogu. – Mi smo bili tu samo kako bismo služili njegovoj viziji – naglasila je Falco. Edie, koja je igrala Tonyjevu suprugu Carmelu, bila je jedina osoba na setu kojoj Gandolfini nije dao 30.000 dolara nakon što je uspio dogovoriti da mu šefovi daju milijun dolara po epizodi. Naime, nakon što mu je to uspjelo, osjećao se loše i grizla ga je savjest pa je svima na setu podijelio novac – osim njoj. Iako svi glumci kažu da je s Gandolfinijem bilo odlično raditi i da nije bio nimalo sličan Tonyju te da je po setu hodao u sandalama brenda Birkenstock i majicama bendova kao što su Green Day i AC/DC, prisjećaju se i da je gotovo svakodnevno govorio kako će "sutra dati otkaz". Glumac i glazbenik Steve Van Zandt, koji je glumio Silvija Dantea, ispričao je kako bi s njim išao piti nakon snimanja i kada bi se James pošteno napio, počeo bi govoriti da će dati otkaz.

VEZANI ČLANCI:

Odustao je od svoje nakane tek kad mu je Van Zandt objasnio da mnogo ljudi doslovno ovisi o njemu i da bi mogli izgubiti sve ako to učini. Poznato je i da je glumac imao problema s ovisnostima te da je konzumirao kokain i alkohol pa su zbog toga jednom i pokušali napraviti "intervenciju" (prema američkim dokumentarcima i filmovima, situacija u kojoj se očajni prijatelji i članovi obitelji skupljaju i ovisniku čitaju svoja pisma o tome kako je njegova ovisnost utjecala na njihov život i odnos), ali Gandolfini je predvidio njihove namjere pa se samo okrenuo na peti i rekao: "Dajte mi otkaz". Dokumentarac koji je inače podijeljen u dva dijela nema gomilu glumaca iz serije koji s tugom u očima prepričavaju jedno te iste stvari koje su već ispričali u raznim podcastima čiji su bili gosti ili koje su sami pokrenuli.

Ovo nije dokumentarac samo o seriji, već se većim djelom fokusira na redatelja Davida Chasea, iako on to nije htio. Redatelj Alex Gibney postavio ga je pametno, tako da izgleda kao da je Chase na razgovoru kod psihijatrice dr. Melfi (Lorraine Bracco), koju je posjećivao depresivni mafijaški šef. Redatelj se potpuno otvorio te rekao kako je seriju napravio kao priču o svojem životu. Iako možda nije bio "capo dei capi", on je Talijan koji je odrastao u takvom društvu u Americi, a već spomenuta Livia Soprano lik je koji je napisao nadahnut svojom majkom i kroz priču se čini da su Sopranosi zapravo bili njegov način da se izbori s problemima koje je imao s vlastitom majkom. Naravno, pričalo se i o kraju Sopranosa. Finale je fanovima godinama zadavalo glavobolje. Taj crni ekran nakon šest sezona dugog putovanja, otvoreno pitanje je li Tony mrtav i Journeyev "Don't Stop Believing" nitko još uvijek nije uspio dešifrirati i teorije se samo nižu. Kako će serija završiti, nije znao ni Gandolfini pa kada je konačno sjeo s Lorraine Bracco i pogledao što se sprema i crni ekran, uzrujano je povikao: "I to je to?"

Misterij kraja

Da, dokumentarac otkriva i da se glumački ansambl nije slagao s izborom pjesme "Don't Stop Believing". ''Ti mora da se je**** šališ'', rečenica je koja se širila setom u to vrijeme. To nije bio jedini problem pred kraj serije. Imali su dosta komplikacija zbog curenja povjerljivih informacija pa je Chase npr. snimao nekoliko verzija priče s Adrianom La Cervom (Drea De Matteo) pa u jednoj od njih umire, a u drugoj ostaje živa. Sopranosi nisu bez razloga svrstavani u najbolje serije svih vremena. To dokazuje i činjenica da se o tom projektu ne prestaje pričati ni 25 godina kasnije. Iako su neki detalji iz ovog dokumentarca već dobro poznati zagriženim fanovima koji sigurno barem prve tri epizode znaju napamet, ima tu i detalja koji su i njima novi. Ipak, David Chase ni u ovom dokumentarcu nije otkrio ono što je mnoge najviše zanimalo – je li Tony Soprano ostao živ nakon finala ili nas je samo odlučio poštedjeti scene u kojem taj antiheroj umire dok njegova supruga i djeca gledaju što se oko njih događa raširenih usta i očiju u tišini i vjerojatno slow-motionu.

