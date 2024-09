Dinamov Sandro Kulenović priznao da je zaljubljen: 'Ne volim pričati o privatnom životu, ali sretan sam'

Dinamov napadač 24-godišnji Sandro Kulenović koji je igrao u večerašnjem derbiju protiv Hajduka nedavno je za portal Gloria.hr priznao kako je zaljubljen. - Ne volim puno pričati o privatnom životu, ali vam mogu priznati da sam zaljubljen i sretan - istaknuo je Sandro, ne otkrivajući ime njegove bolje polovice. Inače, Sandro je nova zvijezda zagrebačkog kluba čiji su golovi na utakmici s Qarabagom iz Azerbajdžana presudili da Dinamo opet dođe u društvo najboljih. Spomenuti portal piše kako je Sandro pristojan, ugodan i elokventan, a nogometom se bavi od svoje treće godine.

Nogometom se ponajviše bavi zahvaljujući starijem bratu Tinu i ocu Alminu, inače bivše nogometašu iz Bihaća, a koji je svojevremeno nastupao za reprezentaciju BiH i trenutačno je trener omladinaca u NK Špansko. - Brat je igrao za nogometnu akademiju u Velikoj Mlaki pa sam išao svakodnevno s njim na treninge. Napucavao sam loptu sa strane, sve dok me nisu pozvali da im se pridružim. S četiri godine bio sam najmlađi na treningu, i od prvog dana za mene je lopta bila - svetinja. Tata i brat usadili su mi radne navike bez kojih ne možete uspjeti ni u jednom poslu, a kamoli u nogometu u kojem je konkurencija ogromna - prisjetio se Kulenović, između ostalog.

Podsjetimo, početkom tjedna Večernji list pisao je kako je Kulenović s nekoliko kolega posjetio jednu osnovnu školu kako bi bili podrška prvašićima. – Moj prvi dan škole bio je prije 17 godina, iskreno ne sjećam se tog dana previše. Na kratko sam se vratio u svoje dane djetinjstva, kada je sve bilo bezbrižno, kada je sve bio super, kada nije bilo briga. Lijepo mi je bilo vidjeti ovu djecu kako se vesele školi – rekao je Sandro Kulenović.

VEZANI ČLANCI:

– Derbi je sam po sebi derbi, ne treba neka posebna najava. U kakvom je god tko stanju, svejedno, ide se na kost. To je posebna utakmica, sve je moguće. Igramo doma, u dobrom smo naletu. Svašta smo prošli u prošloj sezoni, znamo koliko smo radili da dođemo u pozitivan niz i sad se u njemu želimo zadržati. I ne vratiti se u negativne vode. Što se tiče te zadnje utakmice, svježa su sjećanja, to mi je najdraži gol u karijeri, prvi derbi koji sam presudio. Ali, ne živi se od prošlosti, vjerujem da mogu to ponoviti i da ćemo i u petak slaviti – istaknuo je Kulenović. – Dobra je stvar što su četvorica iz Hrvatske igrali u nedjelju, a ne u utorak, imat ćemo dosta vremena za pripremu, cijeli tjedan a ne dva, tri dana. Drago mi je što je Pero Sučić debitirao, ponizan je dečko koji je to zaslužio svojim radom. Petko i Pjaca, su iskusni, ne treba o njima pričati. Bati je odigrao poluvrijeme u Portugalu, to mu isto puno znači. Imamo četiri reprezentativca, to govori o snazi Dinama.

– Cilj je pobijediti u derbiju, nadamo se da ćemo igrati pred rasprodanim stadionom. I onda idemo na Allianz Arenu uživati jer smo to zaslužili svojim radom. Velika utakmica, na kultnom stadionu, idemo tamo uživati. To su utakmice za koje se živi – zaključio je Kulenović za Večernji list.

VIDEO: Ni kiša ga nije zaustavila! Pogledajte kakav spektakl je napravio Baby Lasagna na Šalati