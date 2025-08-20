Glumica iz hit serije udala se za svog polubrata koji je dvije godine mlađi od nje, a nedavno su postali roditelji

Australska glumica Scarlet Vas (30), poznata po ulozi Mishti Sharme u popularnoj sapunici 'Neigbours', iznenadila je javnost objavom da očekuje dijete sa svojim suprugom Tayom Riccijem (28), koji je ujedno i njezin polubrat. Ovu vijest podijelila je sredinom rujna 2024. godine na svom Instagram profilu, zajedničkim fotografijama s Riccijem na kojim se nazire njezin trudnički trbuščić. Beba je stigla na svijet u prosincu te godine, te je otkriveno da je riječ o djevojčici. Njihova ljubavna priča započela je u Melbourneu, gdje su se upoznali kao tinejdžeri prije nego što su njihovi roditelji započeli vezu.

Nakon što su njihovi roditelji stupili u brak, Scarlet i Tayo postali su službeno polubrat i polusestra, no to nije spriječilo razvoj njihovih romantičnih osjećaja. Par je svoju vezu dugo držao u tajnosti, da bi 2021. godine privukli veliku pozornost na društvenim mrežama videom pod naslovom "Zaljubila sam se u najboljeg prijatelja svog dečka... koji je slučajno moj polubrat."

Iako je prvotno izgledalo kao šaljivi skeč, kasnije su potvrdili da je njihova romansa stvarna i da traje već godinama. Unatoč kontroverzama, par se vjenčao u rujnu 2023. godine na grčkom otoku Mikonosu. U rujnu 2024. godine, objavili su radosnu vijest da očekuju djevojčicu, koju su nazvali svojim "božićnim čudom". Njihova veza i trudnoća izazvale su podijeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok ih jedni podržavaju i čestitaju im, drugi smatraju njihovu vezu "neprirodnom" i "pogrešnom".

- Iskreno, to ne utječe na nas jer imamo jedno drugo - izjavila je Scarlet za australske medije. - Trolovi nam su vrlo zabavni. Ako je neki komentar posebno negativan, možda ćemo odgovoriti - to je dobra taktika za razoružavanje - kaže glumica. Scarlet je stekla slavu 2017. godine ulogom policajke u seriji "Neighbours", nakon čega se preselila u SAD gdje je gradila karijeru. Zajedno s Tayom, koji je glazbenik i TikTok zvijezda, izgradila je značajnu prisutnost na društvenim mrežama.