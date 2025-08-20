FOTO Sjećate li se Kome iz 'Zauvijek susjedi'? Rijetko se pojavljuje u javnosti, a otkrio je zbog čega se kaje

Jedan od najupečatljivijih likova u popularnoj humorističnoj seriji Zauvijek susjedi bio je Adam Komer Koma, kojeg je utjelovio poznati domaći glumac Franjo Jurčec. Serija je svoju premijeru doživjela u rujnu 2007. godine, a unatoč tome što je prošlo više od desetljeća od završetka njezina snimanja, i danas se redovito prikazuju reprize na Novoj TV, što svjedoči o njezinoj dugotrajnoj popularnosti među gledateljima.

Iako je Jurčec ostvario jednu od najupečatljivijih uloga u seriji, nakon završetka snimanja rijetko se pojavljivao u medijima i na javnim događanjima. Unatoč tome, njegova karijera nije stala – ostao je aktivan u kazalištu i povremeno se pojavljivao u različitim televizijskim i filmskim projektima. Zanimljivo je da se 2023. godine pojavio na praizvedbi kabarea ARSEN + VITEZ iliti Što je glumac bez slobode, u izvedbi Zlatka Viteza uz klavirsku pratnju Olivera Beloševića, održanoj u Histrion domu. Ovo događanje bilo je prilika da publika ponovno vidi i doživi njegov prepoznatljiv umjetnički duh.

Šira publika Franju Jurčeca poznaje ne samo po ulozi u Zauvijek susjedi, već i po brojnim drugim televizijskim projektima. Nastupao je u serijama "Dolina sunca", "Zakon!", "Sve će biti dobro", "Mamutica", "Odmori se, zaslužio si", "Bitange i princeze" te mnogim drugima. Njegova prisutnost na malim ekranima bila je česta, a njegov prepoznatljiv glumački stil donio mu je posebnu naklonost publike.

Osim televizije, ostvario je i značajne uloge u filmskim ostvarenjima. Pojavio se u kultnim hrvatskim filmovima poput "ZG80", "Metastaze", "Glembajevi" i mnogih drugih. Njegova svestranost i sposobnost da se prilagodi različitim žanrovima omogućili su mu dugogodišnju prisutnost na sceni. Unatoč godinama, glumac i dalje ima izvanredno pamćenje kada su u pitanju glumački tekstovi, iako priznaje da se ponekad ne može sjetiti imena svoje djece i unuka. "Često se ne mogu sjetiti imena svoje djece, unuka, ali tekstove pamtim bez problema. To je tako, mozak je okrenut na to", rekao je u intervjuu za portal Scena.hr prije sedam godina, te se malo našalio.

Osim toga, osvrnuo se i na svoju karijeru i životni put. "Prošao sam sve, ali bilo je teško. Vremena su bila teška, međutim, ako ću iskreno, ništa ne bih mijenjao. Istina Bog, mnoge stvari bih napravio bolje. Znam da sam bio blesav, tako da neke stvari nisam ‘skužio’ na vrijeme, bio bih možda malo ozbiljniji u poslu. Čini mi se da sam u životu puno ljudi i puno djece razveselio. Znate, kad sretneš na ulici djecu koja ponavljaju tvoje riječi, onda je to to", dodao je.

Ove riječi oslikavaju njegovu iskrenost i skromnost, ali i svjesnost o utjecaju koji je imao na publiku, posebice mlađe generacije koje su ga s oduševljenjem pratile kroz njegove humoristične uloge. Iako se danas rjeđe pojavljuje u javnosti, Franjo Jurčec ostaje jedno od prepoznatljivih lica hrvatske televizijske i kazališne scene. Njegov rad i doprinos domaćoj kulturi i humorističnim serijama nastavljaju živjeti kroz reprize i sjećanja vjernih gledatelja.