Glumac Billy Porter (51) priznao da je HIV pozitivan nakon 14 godina šutnje: 'Živio sam u sramu'

Zvijezda Emmyjem nagrađene serije "Pose" Billy Porter (51) otkrio je kako mu je 2007. dijagnosticiran HIV. Svoju dijagnozu krio je godinama, čak i od svoje majke, a o svemu je progovorio za Hollywood Reporter.

- Pokušavao sam imati život i karijeru, a nisam bio siguran mogu li to postići ako su krivi ljudi saznali za dijagnozu - započeo je Porter u video intervjuu. - To je bio samo još jedan način koji bi dopustio ljudima da me diskriminiraju, u već toliko diskriminativnoj profesiji - priča Porter, zvijezda Broadwaya i dobitnik Emmyja za glavnog glumca u dramskoj seriji 2019. godine čime je postao prvi nominirani Afroamerikanac i gay glumac koji je osvojio prestižnu nagradu.

Iste godine, prepričava Porter, otkrio je da ima dijabetes tipa 2 i morao je potpisati papire za bankrot.

- Sram koji se nataložio tada, zajedno s otprije nakupljenim sramom me ušutkao, i živio sam u sramoti proteklih 14 godina - rekao je u emotivnom priznanju Billy koji je odrastao u okruženju pentekostne crkve, koja HIV smatra Božjom kaznom.

- Tamo odakle ja dolazim, iz Pentekostne crkve i veoma religiozne obitelji, HIV se smatra božjom kaznom - objasnio je Porter koji je od 2017. godine vjenčan za supruga Adama Smitha, koji ga je tijekom pandemijskog razdoblja, prema njegovim navodima, suočio sa životnim traumama koje uključuju seksualno zlostavljanje od strane očuha, kojem je bio izložen čitavih pet godina od 7. do 12. godine. - Nije postojao niti jedan trenutak u kojem nisam bio traumatiziran i to sam tek shvatio prošle godine. Dugo vremena je to bio moj pogon. Moja trauma i moja priča poslužili su da idem naprijed - iskren je bio Porter koji je dijagnozu zatajio od vlastite majke, zbog straha i srama.

- Pripao sam statistici o kojoj su svi govorili, tako da sam napravio pakt sa sobom da ću joj prije dopustiti da umre nego sazna. To sam čekao, ako ću biti iskren - kaže 51-godišnjak čija je majka još živa pa je tako i saznala istinu.

- Nakon što smo je preselili u dom za starije pomislio sam "Neće još dugo biti tu i onda ću napisati knjigu u kojoj mogu sve priznati, a ona neće morati živjeti sa sramotom da ima HIV pozitivno dijete". To je bilo prije pet godina, a ona je još tu - rekao je Porter koji je ove godine priznao majci sve, a ona mu je rekla da ga voli bez obzira na sve.

- Istina oslobađa, a ja osjetim to i u srcu. Imao sam osjećaj kao da mi nečija ruka pritišće srce godinama, ali to je sada nestalo. Nije se moglo dogoditi u bolje vrijeme - optimistično je rekao Porter na kraju.