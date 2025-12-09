Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
romantika na moru

Naša glazbenica otkrila kako ju je suprug zaprosio: 'To me stvarno iznenadilo'

Zagreb: Marcela Oroši na zagrebačkoj špici
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
09.12.2025.
u 18:00

Oboje smo iz Crikvenice, obožavamo more i najdraže nam je ljeti pobjeći barkom u neku uvalicu. Jednog jutra, u jednoj od tih uvalica, on je odlučio “izroniti” prsten i zaprositi me u moru, odmah kraj barke, rekla je Marcela

Glazbenica iz Crikvenice Marcela Oroši za portal Net.hr otkrila je kako je njen dugogodišnji partner Fran zaprosio u njihovoj omiljenoj uvali, na jedinstven i romantičan način. - Fran i ja smo stvarno dugo zajedno, točnije 13 godina, tako da bi bilo glupo reći da me prosidba potpuno iznenadila. Ali način na koji je to napravio — to me stvarno iznenadilo. Oboje smo iz Crikvenice, obožavamo more i najdraže nam je ljeti pobjeći barkom u neku uvalicu. Jednog jutra, u jednoj od tih uvalica, on je odlučio “izroniti” prsten i zaprositi me u moru, odmah kraj barke, rekla je. Marcela i Fran vjenčali su se u rujnu ove godine u rodnoj Crikvenici, pred najbližima.

- Nisam osoba koja je ikad maštala o vjenčanju. Dugo sam čak mislila da ga možda uopće ne želim. Onda sam shvatila da najviše želim taj dan proslaviti s najdražim ljudima — i upravo tako je bilo! Pripreme nisu bile komplicirane. Lagala bih kad bih rekla da nije bilo nervoze, ali dopustila sam si živcirati se samo do večeri prije vjenčanja. Na sam dan odlučila sam se ne stresirati oko “sitnica”. Doslovno sam u zadnji tren promijenila cijelu frizuru, ali ni to me nije izbacilo iz takta. Samo smo se smijali jer tko još eksperimentira s kosom na dan vjenčanja? Ponekad se ipak treba držati provjerenog. (smijeh), rekla je. 

FOTO Supruga prmijera Plenkovića zasjala na primanju kod Macrona poput hollywoodske dive
Zagreb: Marcela Oroši na zagrebačkoj špici
1/7

No, ljubavna priča nije ništa novo u odnosu na ono što je doista nosi — njezina glazba. Marcela je glazbeno odgojena: završila je glazbenu školu za klasičnu gitaru, pjevala u zborovima, a već s 12 godina bila je članica lokalnog benda. 
Prvi veći uspjeh ostvarila je 2011. u showu Hrvatska traži zvijezdu, nakon čega je postala glavna pjevačica pop-rock grupe Luminize. S bendom je imala ogroman hit — pjesmu Zašto još volim te (u suradnji s Marin Jurić-Čivro), koja je godinu dana držala vrh domaćih glazbenih ljestvica. 

S Luminize je prešla u internacionalnu arenu — bend je potpisao za nizozemsku izdavačku kuću, nastupio na festivalima diljem Europe, a s legendarnim rock sastavom Golden Earring odsvirale su turneju, uključujući i koncert u poznatoj dvorani Ziggo Dome u Amsterdamu.  Nakon razlaza benda, Marcela je odlučila krenuti solo — 2023. vratila se s pjesmom Nismo isti svijet (i njenom engleskom verzijom “Not The Same”), čime je označila početak novog glazbenog poglavlja. 

Njena samostalna era nastavila se u 2025., novim singlom No Quitter — pjesmom o istrajnosti, vjeri u sebe i neodustajanju, poruci koju je nosila kroz svoje životne i glazbene uspone i padove. - “No Quitter” je definitivno moj moto. Više sam puta u životu sama sebi dokazala da ne odustajem baš tako lako. U glazbi sam od malih nogu — prvi bend imala sam sa 12 godina, i evo me, i danas sam tu. Svi znamo da baviti se glazbom nije jednostavno. Glazbena industrija je stvarno zeznuta, puna uspona i padova, kazala je. 

'Sama čistim apartman, gosti ni ne slute tko im namješta krevet!': Naša pjevačica iznenadila pratitelje priznanjem
Ključne riječi
showbiz Luminize Marcela Oroši

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
nova objava

FOTO 'Skinula sam 50 kg, bilo je dana kada sam plakala': Emotivna ispovijest Mare iz 'Života na vagi' slama srca

U dirljivoj objavi koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, Marija je detaljno opisala što je svaka od fotografija za nju predstavljala. Prva fotografija, selfie iz sobe na kojem pozira s viškom kilograma, za nju je puno više od obične "prije" slike. "To nije samo prije. To je trenutak kad sam se pravila hrabra dok sam se iznutra lomila. Kad sam mislila da je moj osmijeh dovoljan da sakrije koliko me život pritiskao", započela je svoju ispovijest, otkrivajući tamu o kojoj je dugo šutjela

The 95th Academy Awards - Vanity Fair Party - Los Angeles
Video sadržaj
3
BEBA BROJ 2

Supruga slavne glumice je trudna, njihova ljubavna priča je poput filmske

Ramona, koja nosi njihovo drugo dijete, podijelila je video koji prikazuje kolaž fotografija s početka njihove veze, uključujući i trenutak u Disneylandu, fotografiju pozitivnog testa na trudnoću te snimku na kojoj ponosno pokazuje svoj trudnički trbuh. "Od ovoga... do... Beba broj 2 je na putu", stoji u opisu videa. U dodatnom opisu, Ramona je napisala: "Najsretnije vijesti u našoj obitelji. Uskoro će nas biti četvero! Volim te Rebel Wilson

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!