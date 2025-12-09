Naša glazbenica otkrila kako ju je suprug zaprosio: 'To me stvarno iznenadilo'

Glazbenica iz Crikvenice Marcela Oroši za portal Net.hr otkrila je kako je njen dugogodišnji partner Fran zaprosio u njihovoj omiljenoj uvali, na jedinstven i romantičan način. - Fran i ja smo stvarno dugo zajedno, točnije 13 godina, tako da bi bilo glupo reći da me prosidba potpuno iznenadila. Ali način na koji je to napravio — to me stvarno iznenadilo. Oboje smo iz Crikvenice, obožavamo more i najdraže nam je ljeti pobjeći barkom u neku uvalicu. Jednog jutra, u jednoj od tih uvalica, on je odlučio “izroniti” prsten i zaprositi me u moru, odmah kraj barke, rekla je. Marcela i Fran vjenčali su se u rujnu ove godine u rodnoj Crikvenici, pred najbližima.

- Nisam osoba koja je ikad maštala o vjenčanju. Dugo sam čak mislila da ga možda uopće ne želim. Onda sam shvatila da najviše želim taj dan proslaviti s najdražim ljudima — i upravo tako je bilo! Pripreme nisu bile komplicirane. Lagala bih kad bih rekla da nije bilo nervoze, ali dopustila sam si živcirati se samo do večeri prije vjenčanja. Na sam dan odlučila sam se ne stresirati oko “sitnica”. Doslovno sam u zadnji tren promijenila cijelu frizuru, ali ni to me nije izbacilo iz takta. Samo smo se smijali jer tko još eksperimentira s kosom na dan vjenčanja? Ponekad se ipak treba držati provjerenog. (smijeh), rekla je.

No, ljubavna priča nije ništa novo u odnosu na ono što je doista nosi — njezina glazba. Marcela je glazbeno odgojena: završila je glazbenu školu za klasičnu gitaru, pjevala u zborovima, a već s 12 godina bila je članica lokalnog benda.

Prvi veći uspjeh ostvarila je 2011. u showu Hrvatska traži zvijezdu, nakon čega je postala glavna pjevačica pop-rock grupe Luminize. S bendom je imala ogroman hit — pjesmu Zašto još volim te (u suradnji s Marin Jurić-Čivro), koja je godinu dana držala vrh domaćih glazbenih ljestvica.

S Luminize je prešla u internacionalnu arenu — bend je potpisao za nizozemsku izdavačku kuću, nastupio na festivalima diljem Europe, a s legendarnim rock sastavom Golden Earring odsvirale su turneju, uključujući i koncert u poznatoj dvorani Ziggo Dome u Amsterdamu. Nakon razlaza benda, Marcela je odlučila krenuti solo — 2023. vratila se s pjesmom Nismo isti svijet (i njenom engleskom verzijom “Not The Same”), čime je označila početak novog glazbenog poglavlja.

Njena samostalna era nastavila se u 2025., novim singlom No Quitter — pjesmom o istrajnosti, vjeri u sebe i neodustajanju, poruci koju je nosila kroz svoje životne i glazbene uspone i padove. - “No Quitter” je definitivno moj moto. Više sam puta u životu sama sebi dokazala da ne odustajem baš tako lako. U glazbi sam od malih nogu — prvi bend imala sam sa 12 godina, i evo me, i danas sam tu. Svi znamo da baviti se glazbom nije jednostavno. Glazbena industrija je stvarno zeznuta, puna uspona i padova, kazala je.