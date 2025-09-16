Gledatelji su razočarani što je Tamara napustila 'Život na vagi': Duša me boli što je ispala, nije fer

U devetoj sezoni showa "Život na vagi" pratimo nove i neke stare kandidate koji uz pomoć trenera i nutricionista pokušavaju skinuti višak kilograma i prigrlit zdrave životne navike. U jučerašnjoj emisiji natjecatelji su stali na vagu kako bi vidjeli ima li napretka u odnosu na prošlo vaganje. Nasmijana Tamara požalila se na probleme s ramenom koji su je jako sputavali posljednjih dana. Ipak, priznala je kako je možda previše forsirala neke stvari koje su je na kraju i dovele do toga da joj se stanje pogorša. „Da mogu vratiti vrijeme, ne bih pristala na bacanje lopte na trampolin“, poručila je. Na prošlom vaganju težila je 111,1 kg, a sinoć je vaga pokazala 110,0 kg, odnosno samo -1,0%.

„Nisam navikla stati uvijek sam davala svoj maksimum, ali ovo mi je škola“, pustila je suzu nakon to je zasjela ispod crvene linije i kao najlošija kandidatkinja plavih Tamara je sinoć morala napustiti "Život na vagi". Nitko nije mogao sakriti tugu, a ona suze. „Teško mi je što ću napustiti ove drage ljude. Možda nije ni realno što ja idem jer sam stvarno dala tristo posto više od nekoga tko je vječito sjedio, nisam samo to ja primijetila“, kazala je, a i dio kandidata složio se kako je Ana možda više zaslužila ispasti. „Nezasluženo je otišla, davala je milijun posto od sebe“, tužna je bila Nena.

Tužni su bili i gledatelji koji smatraju kako nije pravedno što je Tamara morala otići. - Duša me boli što je ispala, sretno Tamara. Nije fer da netko tko nije mogao trenirati ulazi u vaganje. Baš mi ju žao, mislila sam da će uspjeti do kraja. Šteta. Tamara, glavu gore i uvjereni smo da ćeš uspjeti ostvariti svoj cilj. Jedva čekam kraj da vidim tvoju volju i upornost i kako ćeš izgledati. Baš mi je žao...nastavi doma do finala. Jaka glava uvijek ostaje jaka glava neće odustati - pisali su gledatelji u komentarima na službenoj Facebook stranici emisije.