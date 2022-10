Gledatelji ne prestaju komentirati Marinu (18) večeru: 'Bez teksta sam, mnogi se mogu posramiti pred tobom'

Treći dan u tjednu Sjeverozapadne Slavonije u showu 'Večera za 5 na selu' kuhao je Maro, 18-godišnji student medicinske laboratorijske dijagnostike, rodom je iz Pitomače.S obzirom na to da je veliki obožavatelj emisije i ne toliko iskusan, 18-godišnji Maro je odradio i probnu večeru kako bi, kad stignu gosti, sve bilo kao po špagi. A možda je upravo to bilo presudno da Maro oduševi svoje goste od kojih je dobio maksimalnih 40 godina, ali i gledatelje koji ga ne prestaju hvaliti na društvenim mrežama.

"Prekrasan mladi čovjek,savršen u svakom pogledu. Večera dostojna Masterchefa", "Najbolja večera do sad u Večeri za 5. Bravo, svaka čast!", "Dečko je čudo, jedan od onih rijetkih osamnaestogodišnjaka koji ti vraća nadu u mlade snage", "Na ponos svojim roditeljima", "Primjer vršnjacima", samo su neki od komentara Facebook stranici showa Večera za 5 na selu.

Mnogi su komentirali da se ovakav kandidat još nije mogao vidjeti u 'Večeri za 5 na selu'.

Foto: RTL

"Najbolja večera i serviranje koje sam ikad vidjela u Večeri za 5, bravooo dečko. Kao da je radio profesionalni kuhar u najboljem restoranu", "Ovako nešto još nitko nije pripremio u "Večeri za 5",a ovaj predivan mladi čovjek je to uspio.

Inteligentan, pristojan, kulturan i jako, jako dobar kuhar, bravo, bravo. On kuhanje pretvara u pravu umjetnost i potpuno je posvećen onome što radi. BRAVO MARO, SAMO TAKO NASTAVI!!!!", "Bez teksta sam, mnogi profesionalni kuhari se mogu posramiti pred tobom" hvalili su ga u komentarima.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Inače, Maro je svojim gostima poslužio predjelo naziva Salid Y Disfrutad, glavno jelo Ginga te desert Božja ruka. Na stol je prvo stiglo predjelo Salyd Y Disfrutad iliti rižoto od cikle.

„On se baš potrudio s obzirom na godine, ukusno je bilo“, komentirao je Božo. Piletina i krumpir te krema od graška su stigli za glavno jelo, a gosti su ostali zaprepašteni jer su pilići bilo jako mali no Maro je objasnio da su to posebni pilići.

U umaku od graška bila je i menta što je oduševilo Ratku. „Nikad se ne bih sjetila staviti mentu u kremu od graška, odlično je bilo!“, rekla je Ratka, a svi su pohvalili i piliće. ina, svaka čast!“, rekla je Irena, a ostali su komentirali da bi Maro trebao razmisliti želi li baš studirati medicinu s obzirom na to da tako dobro kuha. „Kao da sam u restoranu ne znam kojem. On ima 18 godina! On to voli raditi, nemam riječi!“, komentirao je Žuan. Uslijedilo je ocjenjivanje, a Maro je zaradio najviših 40 bodova baš kao i Ratka!

Foto: RTL

