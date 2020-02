Gledatelji bijesni zbog Akademijina gafa: 'Kako ste ga mogli zaboraviti?'

Brojni gledatelji ovogodišnje dodjele Oscara bijesni su zbog izostavljanja odavanja počasti glumcu Lukeu Perryju u segmentu "in memoriam".

Naime, Akademija svake godine tijekom dodjela podsjeti na glumce, redatelje i ostale filmske radnike koji su preminuli u prethodnoj godini. Tako se među velikanima poput Kobea Bryanta, Ripa Torna, Terryja Jonesa, Agnes Varde, Anne Karine, Doris Day, Franca Zeffirellija, Petera Fonde i Kirka Douglasa zasluženo našlo i ime našeg pokojnog oskarovca Branka Lustiga, ali ne i Lukea Perryja, nama najpoznatijeg po ulozi Dylana u seriji "Beverly Hills 902010".

I missed the In Memoriam and just read that they left out Luke Perry and my rage cannot be quantified. -H pic.twitter.com/AvEKZNyg0o

Glumac je umro u ožujku 2019. godine, pet dana nakon srčanog udara. Jedna od posljednjih uloga bila mu je u Tarantinovom filmu "Bilo jednom... u Hollywoodu", koji je nominiran za Oscara, stoga zaista čudi kako ga se Akademija nije sjetila.

Zanimljivo je kako Perry nije jednini glumac kojeg je zaboravila Akademija, jedna je korisnica Twittera objavila kako su zaboravili i Camerona Boycea, Disneyeva glumca koji je preminuo u srpnju nakon srčanog udara.

Cameron Boyce??? Why did you guys forget about him? It would have been nice if he was acknowledged... Smh. #Oscars