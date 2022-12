Gledatelje 'Večere za 5 na selu' Zoran nije oduševio svojim jelima: 'Izgledalo je kao otpad'

U jučerašnjoj epizodi popularne emisije 'Večera za 5 na selu' kuhao je Zoran iz Bilica pokraj Šibenika. Zoran je tijekom emisija otkrio da je rođak Jakova Kitarovića, supruga bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Zoran je kuhao po svom ukusu, a gosti i gledatelji su otkrili što to on voli jesti s obzirom na to da je u ovom tjednu često govorio da nešto ne jede.

Naime, Zoran je pripremio 'Žuto na žlicu' za predjelo, za glavno jelu su bila 'Veprova jaja', a desert 'Bila pina'. Ipak, gledatelji nisu bili zadovoljni njegovom večerom.

- Ja mislim da su gosti poslije večere otišli na burek – dojam je nekih.

- Večera je izgledala kao otpad poslije večere... Inače tip je dobričina po mojoj procjeni, ali kod njega bih ja umrla gladna - pisali su gledatelji nezadovoljni vizualnim izgledom tanjura.

Foto: Facebook screenshot Mnogi gledatelji su za Zorana pisali i da je neuredan, a drugi su ipak pisali da im je zanimljiv.

- Nokti… a otvorio bi restoran – napisala je jedna osoba, a druga je dodala da si je dao truda.

- Dao si truda više nego one sve četiri, a tko će ženama ugoditi. Ni same ne znaju što jedu, a što ne. Ona što je osjetila puno kurkume, ta stvarno nema pojma što je kurkuma – pisali su.

Foto: Facebook screenshot Zoran je za svoju večeru skupio 33 boda, a gledatelji su istaknuli da su mu protukandidatkinje iz pristojnosti dale visoke ocjene.

- Mislim da su mu iz pristojnosti dale visoke ocjene - pisali su.

Inače trenutno je u vodstvu Rahela koja je kuhala u srijedu, a tjedan Primoštena i okolice zatvara Antonija koja kuha danas.

