Asim Ugljen o angažmanu u emisiji 'Stanje nacije': 'Šprajc mi je dao odriješene ruke, s njim je lako raditi'

Nova emisija Zorana Šprajca "Stanje nacije" emitira se petkom, a iz tjedna u tjedan ima sve više novosti. Jedna je od njih i dio koji osmišljava zagrebački glumac Asim Ugljen (39), koji na humoristični način komentira aktualne događaje.

– Zoran je došao kod mene po mačku, sjeli smo i zapričali se, nekako došli do "Stanja nacije". Rekao je da ima jedno slobodno mjesto i nekako sam se našao u ekipi. Tako da je to bilo bez puno razmišljanja, volim kako Zoran to hrabro radi, a s obzirom na to da sam i sam sklon satiri, nije bilo razbijanja glave oko te odluke – ispričao nam je Asim, koji sam osmišljava svoj dio u emisiji.

Potpuna sloboda

– Imam potpunu slobodu u osmišljavanju onoga što taj tjedan radim, najčešće se ponedjeljkom kao ekipa dogovorimo što bi bila zgodna tema za EPP blok, pa se onda bacim na posao, i tu počinje moj autorski rad, od kostima, teksta, glume, kadriranja, svega. Dogovorimo što bismo i ja to realiziram. Moram priznati da je jako ugodno raditi tako jer mi je Zoran stvarno dao puno povjerenje i odriješene ruke, puno mu hvala na tome – kaže Ugljen, koji je zadovoljan reakcijama gledatelja.

– Moram priznati da su reakcije bolje negoli sam mislio da će biti, ugodno sam iznenađen, pa mislim da radimo dobar posao. Čak se i tati svidjelo, a on me rijetko gleda. Mislim da uvijek može luđe, posebno jer je ovo lik koji po potrebi glumi druge likove. Prodavač iz prve, druge i treće reklame potpuno su različiti tipovi i karakteri, tako da mislim s najluđe tek slijedi – ispričao nam je glumac, koji je nedavno počeo voditi i podcast "Ljuta POPezija" u kojem poznate osobe jedu ljute papričice, a onda recitiraju poznate pop hitove domaće glazbe. Gosti su mu dosad bili Domagoj Jakopović Ribafish, Tarik Filipović, Miran Kurspahić, Mario Kovač, Natko Beck i Mario Valentić.

– Plan je nastaviti s 10 epizoda godišnje, imati zabavne i zanimljive goste, jesti ljute paprike i izvoditi gadosti. Kao i dosad. Moram pohvaliti sve goste, neki su stvarno dobili najljuće paprike na svijetu i svi su sve junački podnijeli. Stvarno svima njima skidam kapu. Treba to jesti, pa onda čitati POPeziju. Nije to lako. Teško je reći tko je ostavio najbolji dojam, svi su bili odlični, ali evo, recimo, Ribafish je cijelo vrijeme prije nego što će izvući papriku koju jede, govorio: "Samo da ne bude Carolina Reaper, samo da ne bude Carolina Reaper." I, naravno, bila je Carolina Reaper. Što je on junački jeo. Klanjam se, Riba – smije se Asim, koji je ljubav prema ljutom prenio i na djecu, sina Dina i kćer Leilu.

– Imam sreće da oboje djece vole jesti ljuto i kako jedu ljuto već neko dulje vrijeme, i tolerancija im je porasla, pa napokon mogu kuhati ljuto i jesti to s njima. I oni su u podcastu, Dino je izvukao Carolina Reaper i junački to podnio, a Leila je izvukla Cayenne i kukala da nije dovoljno ljuto. Tako da bi se moglo reći da je ona moja nasljednica, ona je više na mene, a Dino na mamu. Valjda kao i svagdje, tate i kćeri i mame i sinovi – veli glumac koji je više puta kazao da ne bi volio da mu djeca budu glumci kao supruga i on.

Nova uloga

– Pa, mislim da postoje i hvalevrednija zanimanja. Ali ako se odluče na to, u tome ću ih podržati, kao što bih ih podržao da se odluče na nešto drugo. Mislim da je bitno čovjeku dopustiti da slijedi svoje snove. Kao što su mene moji roditelji podržali u tome da slijedim svoje snove. Da bih im vratio, najmanje što mogu je isto omogućiti svojoj djeci – kaže Asim, koji i dalje snima. Nedavno je snimao drugu sezonu serije "Mrkomir Prvi".

– Moj lik je mala ali vrlo zabavna uloga zlatara koji kupuje stvari od Mrkomira i ekipe. Snimanje je bilo pravi užitak jer sam radio s ljudima koje dugo poznajem, cijenim i volim, režirao je Aldo Tardozzi kojeg poznajem još s Akademije, glumio sam s Gogom, Ozrenom i Pavlom, a svu trojicu poznajem i volim s njima raditi, tako da je stvarno bio gušt biti s njima u kadru – kaže Asim.

