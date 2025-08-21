Gledali smo ga u 'Ljubav je na selu', nikad nije bio u vezi, a onda je upoznao nju: Vjenčali su se i dobili dijete

Farmera Darija Gašparića upoznali smo 2018. godine u RTL-ovom showu "Ljubav je na selu" u koji se prijavio kako bi upoznao ženu koja bi mu bila oslonac i potpora. Priznao je tada pred tv kamerama kako je sramežljiv kada su djevojke u pitanju i otkrio je kako nikada nije bio u vezi. Dario ima veliko imanje na kojem uzgaja krave, koze i konje, a kada ne radi voli dobro zafeštati s prijateljima i zasvirati harmoniku.

U showu nije pronašao osobu s kojom bi podijelio budućnost ali zahvaljujući sudjelovanju u "Ljubav je na selu" stekao je brojne simpatije i jedna od njih pretvorila se i u ljubav. Upoznao je nakon showa djevojku Anu Pahl i ubrzo su se zaručili, 2019. godine. Nakon toga Ana je na društvenim mrežama otkrila i kako čekaju prinovu i radosno je podijelila kako se radi o dječaku. Sina su dobili 2020. godine.

Farmer Dario Gašparić i njegova odabranica Ana izrekli su sudbonosno 'da' prije dvije godine u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Svetom Petru Čvrstecu. Među uzvanicima bili su članovi njihove obitelji i prijatelji, pisao je tada prigorski.hr. Mladenci su imali svadbenu svečanost u Tremu nakon vjenčanja. Fotografije možete pogledati OVDJE. Ana je isto tako bila u jednom RTL-ovom showu, točnije u 'Večeri za 5', a otkrila je i da se ona prva javila Gašpariću i da su otišli na kavu te da je to bila ljubav na prvi pogled.