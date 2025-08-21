Gledali smo ga u 'Ljubav je na selu', nikad nije bio u vezi, a onda je upoznao nju: Vjenčali su se i dobili dijete

Farmera Darija Gašparića upoznali smo 2018. godine u RTL-ovom showu "Ljubav je na selu" u koji se prijavio kako bi upoznao ženu koja bi mu bila oslonac i potpora. Priznao je tada pred tv kamerama kako je sramežljiv kada su djevojke u pitanju i otkrio je kako nikada nije bio u vezi. Dario ima veliko imanje na kojem uzgaja krave, koze i konje, a kada ne radi voli dobro zafeštati s prijateljima i zasvirati harmoniku.
U showu nije pronašao osobu s kojom bi podijelio budućnost ali zahvaljujući sudjelovanju u "Ljubav je na selu" stekao je brojne simpatije i jedna od njih pretvorila se i u ljubav. Upoznao je nakon showa djevojku Anu Pahl i ubrzo su se zaručili, 2019. godine. Nakon toga Ana je na društvenim mrežama otkrila i kako čekaju prinovu i radosno je podijelila kako se radi o dječaku. Sina su dobili 2020. godine.
Farmer Dario Gašparić i njegova odabranica Ana izrekli su sudbonosno 'da' prije dvije godine u župnoj crkvi sv. Petra i Pavla u Svetom Petru Čvrstecu. Među uzvanicima bili su članovi njihove obitelji i prijatelji, pisao je tada prigorski.hr. Mladenci su imali svadbenu svečanost u Tremu nakon vjenčanja. Fotografije možete pogledati OVDJE. Ana je isto tako bila u jednom RTL-ovom showu, točnije u 'Večeri za 5', a otkrila je i da se ona prva javila Gašpariću i da su otišli na kavu te da je to bila ljubav na prvi pogled.FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio