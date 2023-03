Glazbenica kreacijom ukrala show, zbog njenog pokrivala za glavu ljudi su se 'borili za život'

Nigerijska glazbenica Temilade Openiyi (27) poznatija kao Tems, ukrala je show na dodjeli Oscara kada se pojavila u bijeloj haljini koja imala pokrivalo na glavi. Kada je sjela u dvoranu Dolby Thatere, nije skinula pokrivalo, pa je ljudima iza sebe zaklonila pogled. Gledatelji su to primijetili i, naravno, nije im se svidjelo pa su nezadovoljstvo izrazili na Twitteru.

"Zamislite da cijeli život čekate poziv za Oscare i onda završite tako da sjedite iza ovog slojevitog oblaka", dodao je jedan korisnik Twittera i nasmijao mnoge.

Imagine waiting your whole life to be at the Oscars and you end up sitting behind a stratus cloud. pic.twitter.com/HQ8lSYQBUV