Gina Victoria Damjanović: 'Cijeli život sam učila pričati "dvojezično" - "dalmoški" i književno'

Gina Victoria Damjanović široj je javnosti poznata kao pjevačica, koja se proslavila radom u grupi Detour kada je otpjevala Porinom nagrađenu pjesmu "Zaljubila sam se". Nakon Detoura Gina je nastavila sa solo karijerom, a posljednjih godina prisutna je i u eteru zagrebačkih radijskih postaja. Prvo smo je slušali na narodnom, a nakon dolaska TOP RADIJA na frekvenciji 101 Mhz, radila je prvo u dnevnom programu, a sada uređuje i vodi glazbenu emisiju "Top Music Desk", u kojoj joj gostuju poznati hrvatski glazbenici, ali i mlade nade za koje će se još čuti.

Kako ste zavoljeli radio? Pretpostavljam da je za to "kriva" mama, koja je radijska novinarka i producentica?

Radio je bio moja svakodnevica od malih nogu. Doma je uvijek upaljen radio, a kad sam počela shvaćati da je mamin glas u eteru, naravno, počela sam je imitirati. Često sam odlazila s njom na radio, njena ekipa je bila super pa su me puštali da smišljam i "snimam" jingleove. Uz to sam mamu stalno tražila da mi prži kazete i CD-ove, složila bih playlistu, raspalila je na najjače i pjevala iz sveg glasa - ovim putem se ispričavam našim susjedima.

Kasnije ste se ipak posvetili glazbi, a radijsku karijeru počeli ste prije nekoliko godina na narodnom. Kako ste se ipak odlučili okušati na radiju?

Oduvijek me zanimao radio, ali sam stavila fokus na glazbu, s obzirom na to da sam rano krenula u glazbenu školu i od vrtića pjevala zajedno sa svojim ocem koji je glazbenik. Prije jedno sedam godina čula sam na radiju oglas za posao i doživjela to kao neki znak, da je vrijeme da zaplovim radijskim valovima. Krenula sam na praksu i imala veliku sreću jer sam dobila sjajnog mentora, Daria Antunovića, čovjeka koji živi radio svaki dan i koji me motivirao te uz cijelu ekipu narodnog naučio puno toga o radijskom programu.

Kako su izgledale pripreme prije prvog odlaska u eter? Budući da ste Dalmatinka, jeste li morali raditi na dikciji?

Pripreme su bile intenzivne i kaotične, naglasak mi nije bio toliki problem jer me mama cijeli život učila pričati "dvojezično" - "dalmoški" i književno. Kao klinka sam govorila "tote, vode, node", mama bi me odmah pitala "Gina, kako se kaže?, a ja bih kao iz topa ispalila " Tu, ovdje i tamo! ". Tijekom prakse mi je najveći problem bio kompjuter, naša tri ekrana koja "hendla" jedna osoba, odnosno program u kojem su sve pjesme i zvučni elementi pomoću kojih realiziramo program. Na vježbama bih nerijetko bila u suzama jer sam mislila da nema šanse da ikad naučim baratati time. Sva sreća, prevarila sam se.

Imali ste i nepredviđenih situacija poput one kada ste vodili emisiju iz taksija. Koje biste još slične situacije izdvojili?

Bila je tu hrpa situacija, od toga kad si s kolegama u eteru pa ti pale mikrofon dok pjevaš do toga kad oni tebi ili ti njima ugasiš mikrofon jer imaju loše fore. Naravno, lapsusi su uvijek prisutni i zabavno je šaliti se na svoj račun. Neke teške situacije su donijeli dani kada smo izgubili Rajka Dujmića, Olivera, Akija i Massima... To su momenti u kojima gutaš knedle u grlu, puštaš suze u eter - jednostavno se dogodi se život.

Nakon dolaska TOP RADIJA počeli ste raditi na ovoj novoj postaji. Kako ste se snašli tamo, ima li razlike od rada na narodnom?

Razlika je u glazbi, brendu i ljudima kojima se obraćaš, ali redakcija je jednako predana, marljiva i educirana. Uživam svaki dan u radu sa svojim sjajnim kolegama, od Barbare Kolar, Tamare Loos, Nine Slišković Goleš, Nine Trumbić do Filipa Riđičkog, Krunoslava Belka i Mirana Bistričića te naših producenata. Oni su svi redom profesionalci koji me potiču da iz dana u dan napredujem i budem bolja.

Svakog tjedna radite emisiju u kojoj vam u goste dolaze poznati ali i manje poznati domaći glazbenici. Kako ih birate, kakva je koncepcija emisije?

"Top Music Desk" je prostor za živu svirku i top glazbu. Jednom mjesečno ugostimo već renomirana glazbena imena poput Psihomodo Popa, Let 3, Nene Belana i drugih. Emisija se emitira jednom tjedno, tako da su u našim manjim emisijama gosti mladi, ne toliko poznati ali perspektivni izvođači. Slušamo njihovu autorsku glazbu, ali i obradu neke pjesme koju možete čuti u eteru TOP RADIJA. Cilj nam je da damo prostor "alternativnijm" i kvalitetnim izvođačima koji su po meni premalo zastupljeni u medijima. Zanimaju nas njihove priče - kako stvaraju, kako gledaju na svijet, medije, glazbu i na taj način se inspiriramo i dajemo slušatelju nešto novo što se može naći na njihovoj najdražoj playlisti.

Kako gledate na aktualnu domaću glazbenu scenu? Koga biste posebno izdvojili od izvođača koji vam se sviđaju?

Čini mi se da naša scena nikad nije bila bogatija. Talentirane i vrijedne ljude zaista možeš naći u svakoj sferi, u svakom glazbenom žanru. Teško mi je nekog izdvojiti jer svatko nudi nešto jedinstveno i autentično. Obožavam Silente, ali i Tiborov solo projekt, moćne ženske vokale i autorice - Lucu, Elenu Stellu, Lanu Janjanin, Dinu Rizvić... Naravno, imamo i muškarce koji su jednako odlični - The Gentleman, J.R. August, Milošev... Mislim da je najlakše da pratite Top Music Desk jer u ovoj i narednim sezonama planiram ugostiti jako puno glazbenika/ica koji me inspiriraju.

Niste zapostavili na vašu glazbenu karijeru, ove godine pripremate novi album. Kad izlazi i kako će izgledati?

Da i jako se veselim! Album se zove po pjesmi s albuma, "U mojim tajnim notama" i trebao bi izaći na moj trideseti rođendan, 8. travnja. Na albumu će se naći dosad objavljeni singlovi, ali i nekoliko novih pjesama, a u planu je i koncertna promocija u Zagrebu početkom 6. mjeseca. Naravno, svi ste pozvani - dođite nam da zajedno plešemo i pjevamo!

Što pripremate u radijskoj karijeri, imate li ideje za nove emisije i projekte?

Zasad se želim maksimalno posvetiti emisiji "Top Music Desk", imam puno ideja i ljudi koje želim ugostiti. Jako me veseli i kao glazbenicu, voditeljicu i urednicu to što mogu dati zaslužen prostor glazbi koju živim. Emisija je prepoznata od slušatelja i glazbenika, a svaki feedback nam je važan kako bi napredovali i rasli.

Što mislite, hoće li radio opstati, s obzirom da mladi danas sve više konzumiraju glazbu preko streaming servisa?

Radio je oduvijek bio najvažniji i najintimniji medij i mislim da je još uvijek. Možda više nije primaran kanal putem kojeg ljudi otkrivaju novu glazbu, ali je i dalje mjesto na kojem svi mogu čuti stariju glazbu koju vole, ali i novu glazbu. Radio je uz to i informativan, edukativan medij na kojeg se svi mogu osloniti i onda kad nam se čini da se svijet ruši, što smo mogli osjetiti u doba pandemije i potresa. Radio je oslonac, utjeha i inspiracija, zvijezda vodilja u ovim nesigurnim vremenima i iako se možda ponekad ne čini tako, ali vidim da i mlade generacije prepoznaju njegovu važnost i osjećaju radost koju nam svakog dana donosi.

VIDEO Više od 60 godina Ćiro je bio vjeran i odan svojoj Zdenki koju je upoznao kad je bila maturantica