Zaposlenik palače tvrdi kako će Meghan Markle i princ Harry biti pozvani na Charlesovu krunidbu

Kralj Charles službeno bi trebao biti okrunjen početkom svibnja ove godine, a britanski mediji već sad raspravljaju o mnogim detaljima ovog povijesnog događaja. Naime, ovo je prva krunidba u posljednjih 70 godina, nakon što je na tron sjela njegova majka, pokojna kraljica Elizabeta II.

Ranije se otkrilo kako će krunidba trajati tri dana, odnosno od 6. svibnja do 8. svibnja, a sve će se odvijati u Westminsterskoj opatiji. Samu krunidbu će predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su dospjeli u javnost, a strani mediji ranije su pisali kako, Charlesov mlađi sin, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry i Meghan, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti.

No, iako su postojala brojna šuškanja o tome kako princ Harry i njegova supruga Meghan neće biti pozvani na krunidbu zbog mnogih tajni koje su otkrili javnosti, sada je zaposlenik palače kazao kako će će oni svakako dobiti pozivnicu. Pozivnice će biti odaslane ovog mjeseca, a na krunidbi se očekuje oko dvije tisuće ljudi. Inače, princ i Meghan još se nisu izjašnjavali oko svog dolaska na krunidbu.

Podsjetimo, kako je Harry početkom ove godine objavio memoare 'Spare' ('Rezerva') u kojima je pričao o sukobu svoje supruge i princeze od Walesa, Kate Middleton, pisao je i fizičkom obračunu s bratom zbog Meghan, kao i o broju ljudi koje je ubio na dužnosti u Afganistanu. Ovo su samo neki od detalja kojih su se dotakli, a Harry je u svojim memoarima iznio još mnogo toga. Harry i Meghan ranije su dali i intervju Opri Winfrey u kojem su iznijeli brojne optužbe na račun kraljevske obitelji.

Dodajmo i da, što se krunidbe tiče, ranije je objavljeno da bi trebala biti nešto skromnija nego prijašnje. Krunidba kraljice Elizabete II. trajala je tri sata, a Charlesova će trajati nešto više od sat vremena te će imati oko dvije tisuće gostiju. Pomazanje monarha bit će isto kao i 1953. godine. Kralj će sjediti u krunidbenoj stolici i zaklet će se da će biti 'branitelj vjere'. Tada će mu na glavu staviti krunu svetog Edvarda te tako službeno postaje kraljem. Camilla će preuzeti titulu kraljice supruge te će njoj na glavu staviti krunu kraljice Elizabete. Princ William na krunidbi će biti službeno imenovan princem od Walesa.

