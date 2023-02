Anja Alavanja Viljevac: New York je grad koji nikada ne razočara, ali kavu ćete platiti 7 dolara

Početak godine televizijska voditeljica Anja Alavanja Viljevac (40) pamtit ćete po odlasku "preko bare" sa suprugom Vedranom. Zajedno su uživali u čarima New Yorka - grada koji se našao ili se još uvijek nalazi na gotovo svim bucket listama strastvenih putoholičara. Poznat je i kao prijestolnica svjetske trgovine, financija, umjetnosti, mode, znanosti, medija, obrazovanja, ali i zabave, zbog čega ga često opisuju i "gradom koji nikad ne spava". Nadaleko je poznat i po svom nadimku Velika jabuka, a ako još uvijek ne znate zbog čega je dobio taj nadimak, vrijeme je da vam otkrijemo tu tajnu. Za nadimak s kojim se Njujorčani danas ponose zaslužan je sportski novinar John J. Fitzgerald koji je još 1921. godine pisao kolumnu u New York Morning Telegraphu o konjskim utrkama kojih je u tom gradu bilo doista mnogo, a "velika jabuka" zapravo je najveća nagrada koju su natjecatelji mogli osvojiti na takvim natjecanjima.

Desetak godina kasnije i jazz glazbenici počeli grad zvati Velikom jabukom te je taj nadimak ubrzo svima ušao u uho i ostao uvriježen sve do danas. No, s obzirom na to da ovi redci koje čitate nisu redci povijesnih knjiga ili enciklopedija, vratit ćemo se iz tridesetih na početak 2023. godine i prenijeti vam Anjine svježe dojmove o kratkom posjetu najnaseljenijem gradu u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Išli smo isključivo turistički. Plan nam je bio u toplije krajeve, ali smo zaključili da nam nekoliko dana, koliko smo imali na raspolaganju, premalo za najbližu ljetnu destinaciju, a kad ne znaš što bi, New York nikad ne razočara.

Bila sam u i prije u New Yorku, i to dva puta, te u Miamiju. Vedranu je ovo bio prvi put, a ja sam bila uzbuđena jer sam očekivala njegovo oduševljenje koje nije izostalo - govori nam Anja koja je sa suprugom u New Yorku provela puna četiri dana što im je, kako kaže, bilo sasvim dovoljno.

- S obzirom na to da smo bili sami i od jutra do ponoći, pa i dulje, na nogama u gradu, bilo nam je dovoljno. Uz to, kako sam već bila, znala sam što detaljnije obići, a što zaobići - kaže Anja kojoj ni dugačko putovanje, a ni nepredviđene situacije na putu nisu pokvarili dojmove. U Veliku jabuku krenuli su iz Virovitice gdje ih je čekao "baka i deda servis".

- Prvo smo kod Vedranove mame i tate ostavili Dana, a nakon toga krenuli smo prema Budimpešti. Iz Budimpešte smo letjeli u Helsinki, te potom za New York. Razočarali su nas oni od kojih to nisam očekivala; Skandinavci. Let Finnaira je kasnio, unatoč tome što je boarding bio skoro na vrijeme, no popravljali su hidrauliku na avionu. Ta nam vijest, unatoč tome što se ne bojimo letenja, nije najbolje sjela. Zbog kašnjenja smo propustili NBA utakmicu u Madison Square Gardenu, ali smo bar, uz povremene zone nemirnog leta, stigli - otkriva voditeljica.

Iako nisu previše vremena provodili u hotelu, njihov je smiješaj bio u blizini Times Squarea. Hotel je Anja bukirala dva mjeseca ranije, a cijene su, govori nam, bile znatno povoljnije nego što su sada. - Nedavno sam, zbog zainteresiranih, ponovno gledala hotel, i cijene su puno više. Rekla bih da se teško može naći hotel od četiri zvjezdice za pet dana ispod 1000 dolara. Mi smo ipak prošli skoro pa duplo povoljnije - hvali se voditeljica koja je suprugu pokazala sve najvažnije atrakcije, a raspored im je bio poprilično gust.

- Počeli smo razgledavanje od Times Squarea, do Rockefellera, studija NBC-a, pa na Petu aveniju, svratili do crkve svetog Patricka i prekrasne knjižnice. Navratili do Coffee breaka u Bryant parku uz klizalište, pa nakon ručka u Korean district, biciklima obišli Times square. Drugi dan obilazili smo sam jug Manhattana; Battery park, Wall Street, 9/11 memorijalni centar, potom smo se uputili u prekrasnu šetnju preko Brooklyn bridgea, ručak u Brooklynu (DUMBO, na mjestu koje ima prekrasan pogled na most i Manhattan), povratak podzemnom željeznicom do Washington parka, pa šetnja kroz Soho do Flat iron districta, pa sve do Empire State Buildinga i robne kuće Macy. Treći dan smo svratili do outleta Woodbury common, koji je blizu New Jersey, te smo od vidikovaca, odnosno "observation decka", odabrali relativno novu atrakciju Vanderbilt summit, koja je u ogledalima i s koje se pruža pogled na cijeli Manhattan. Zadnji dan šetali smo kroz Chelsea, Greenwich village, Soho, pa sve do Little Italy i Chinatowna - prisjeća se Anja. Sa suprugom je posjetila i Broadway i uživala u mjuziklu "Almost Famous" koji ih je oduševio.

- Radnja je smještena u 70-te, a glavni lik je srednjoškolski novinar koji je dobio šansu intervjuirati rock zvijezde, te otići na turneju s njima i družiti se s 'groupie' djevojkama. Produkcija nas je ostavila bez daha. Unatoč tome što su nam se oči sklapale od umora, njihovi energični songovi su nas vratili "u život" - ističe voditeljica koja se prisjetila i jedne zanimljive anegdote ispred kazališta.

- Kad smo izašli s predstave, čuli smo vrisak na ulici i shvatili da je očito neka zvijezda upravo napustila kazalište. Ubrzo smo prepoznali zvijezdu serije "Moderna obitelj", onoga glumca koji glumi sina gaya. Svidjelo mi se kako je strpljivo pozirao sa svima koji su ga molili. Sad mi je još simpatičniji - ističe.

New York je poznat i po tome što su tamo na gotovo svakom uglu razne lokacije iz poznatih serija i filmova, među kojima su i lokacije Restoran Tom's iz legendarne serije "Seinfeld", apartman Carrie iz "Seksa i grada", zgrada u kojoj su živjeli likovi iz kultnih "Prijatelja"... Iako te lokacije nisu obilazili, Anja kaže da je zapravo cijeli Manhattan kulisa svih onih filmova i serija uz koje je odrasla.

- Recimo, Brooklynski most vežem uz scene istoimene serije koju sam pratila u djetinjstvu. Zamijetila sam zgrade koju su nalikovale Carrienoj, ali nisam tražila upravo njen ulaz jer mislim da Vedran ne bi bio preushićen. Bili smo i u hotelu Plaza u kojem je sniman "Sam u kući" - ističe simpatična voditeljica koja se u jednoj od objava na društvenim mrežama našalila da su u strahu od pothranjenosti (ipak su dnevno u prosjeku prohodali 17 km) uživali u fast foodu i njujorškim pizzama, hamburgerima i hot dogovima koji su tamo dostupni na svakom koraku.

- Bila sam uvjerena da će u New Yorku biti puno veća i maštovitija ponuda zdrave hrane, ali me razočarao. Naravno da ima veganskih zalogajnica i restorana, ali puno manje nego što sam očekivala. Tako da smo uz pizze i hamburgere, kojima nismo mogli odoljeti, uglavnom uživali u azijskoj hrani - kaže.

Cijene hrane su, priznaje, izuzetno visoke. - Dolar i euro su se skoro izjednačili, a njihove su cijene još i porasle. Primjerice, teško ćete naći pizzu povoljniju od 25 dolara, voda, pola litre, u marketu je 3 dolara, kava oko 6, 7, pivo 11 dolara. Niti jedan ručak nismo platili manje od 70 dolara, jer oni vam automatski uračunaju i uslugu koja je od 15 do 20 posto - objašnjava Anja i dodaje da su Amerikanci sjajni i izuzetno ljubazni domaćini.

- Nakon što ih pitate za pomoć, ponašaju se kao ste jedina osoba kojoj taj dan trebaju pomoći, imaju svu volju i sve strpljenje svijeta. U New Yorku živi i dosta Hrvata, ali nismo se susreli s našim ljudima, osim što me je jedan redar, očito Amerikanac, prepoznao. Naravno, netko iz Hrvatske mu je rekao moje ime, što znači da nas itekako ima i tamo - smije se Anja koja bi se barem još jednom voljela vratiti u New York na NBA utakmicu koja im je izmakla za dlaku, a idući posjet planirala bi u kasno proljeće jer vjeruje da su tada njujorški parkovi prekrasni.

Svima onima koji se tek spremaju u New York Anja poručuje: "Neka se pripreme na paprene cijene, i neka ne računaju na velike šopinge kao nekad. Bila sam uvjerena da ću se vratiti s još jednim velikim koferom, ali me ponuda razočarala. Unatoč tome što smo bili u siječnju, rasprodaja nije ni bilo. Uglavnom popusti od svega 30-ak posto. Vratila sam se s dva para dobrih traperica i poklonima za klince. Vedran je nešto bolje prošao, dobila sam dojam da muškarci imaju veći izbor na sniženjima, ali nema veze... Uostalom, kad odeš u New York najvažniji je doživljaj i iskustvo; gledati, upijati, istraživati".

Za kraj razgovora Anja nam je otkrila i da uskoro planira na kratko skijanje u austrijskim Alpama, a čim zatopli na red stiže i neka europska destinacija u koju će se uputiti uz svog životnog suputnika.

