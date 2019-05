Gatuzo stiže na INmusic festival #14!

Zagrebački dinamični rock trojac Gatuzo novo je domaće ime INmusica #14, a ovaj sjajni domaći bend pridružuje se impresivnom lineupu našeg najvećeg open air festivala!

Gatuzo je bend poznat po sirovim, žestokim i glasnim koncertima, a na sceni su već 15 godina. Dosad su objavili pet studijskih albuma, od kojih je posljednji, Van kontrole, objavljen upravo ove godine. Kod kritičara su dobili statusni simbol kao jedan od najaktivnijih i najproduktivnijih sastava današnjice, a kritika je i posljednji Gatuzov album pohvalila kao jedan od najboljih albuma objavljenih ove godine. Bend je vlasnik nekoliko nagrada, među kojima se ističu Porin za najbolji alternativni rock album i nagrada Status za najbolji mladi rock sastav. Surađivali su s brojnim kolegama s glazbene scene, poput Saše Antića iz grupe TBF i Gorana Bareta, s kojim je Damir Trkulja Šiljo jedno vrijeme svirao i u legendarnim Majkama. Trenutačnu postavu benda Gatuzo čine Damir Trkulja Šiljo, Goran Martinjak i Jakov Kolega.

Gatuzo se pridružuju impresivnom line-upu na INmusic festivalu #14 koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Thievery Corporation, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Lysistrata, Super Besse, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, The Ills, Run Sofa, Kandžiju i Gole Žene, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja. Podsjetimo, INmusic festival ove godine je dobio najveće priznanje od svog osnivanja kada ga je institucija glazbenog novinarstva, New Musical Express, proglasio najboljim festivalom u Europi u 2019. godini.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Ograničeni kontingent jednodnevnih ulaznica u prodaji je putem službenog festivalskog webshopa. Jednodnevne ulaznice po cijeni od 449 kuna (+ troškovi transakcije) za prvi i drugi dan festivala te za treći dan 499 kuna (+ troškovi transakcije) mogu se kupiti isključivo putem službenog INmusicovog webshopa. U prodaji su i trodnevne ulaznice za 14.

INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije), dok trodnevne festivalske ulaznice još uvijek možete nabaviti u ograničenom broju u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.