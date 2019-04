Siddharta stiže na INmusic festival #14 kao dio projekta Europavox!

Vrhunskom lineupu INmusic festivala #14 pridružuje se i Siddharta, grupa koja je na slovenskoj glazbenoj sceni u više od dva desetljeća ostavila dubok trag. Okupili su se još 1995. godine te su izgradili kultni status, a od početka karijere ih prate platinaste naklade. Već prvim albumom ID iz 1999. godine skočili su na vrhove glazbenih ljestvica te nisu razočarali ni svakim sljedećim izdanjem. Svoju glazbu su stvarali od Slovenije pa sve do Los Angelesa, a svoj najznačajniji istup u karijeri imali su 2003. godine kada su rasprodali ljubljanski stadion Bežigrad. Dvije godine kasnije svirali su na stadionu Stožice pred više od 11.000 ljudi, a tijekom karijere su osvojili više od 30 glazbenih nagrada. Siddharta je bend koji je surađivao s brojnim kolegama iz raznih žanrova, a ove godine stižu i pred publiku jarunskog INmusic festivala u sklopu projekta Europavox.

Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Siddharta se na INmusic festivalu #14 pridružuje impresivnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

Vrhunski program i iznimno povoljnu cijenu ulaznica INmusic festivala prepoznao je i jedan od najvažnijih glazbenih časopisa na svijetu, kultni New Musical Express koji je zagrebački INmusic festival proglasio najboljim i najpovoljnijim festivalom u Europi.INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu