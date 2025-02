Frontmen Daleke obale oštro o Remi: 'Stvarno mi ideš na k... Kao da slušam Vučića'

Jakša Kriletić Jordes, frontmen grupe Daleka obala, koji je nastupao na svečanom dočeku hrvatskih rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića, oglasio se na društvenim mrežama povodom poziva Mirele Priselac Remi na bojkot glasanja za nagradu Porin. U objavi na svom Facebook profilu, Jordes je oštro kritizirao Remi, nazivajući njezine stavove licemjernima. Njegov status prenosimo u cijelosti:

"Vidi Remi...moram... Stvarno mi ideš na k..( mislim uistinu na onu stvar) naravno i to apsolutno jaako virtualno ne fizički. Ma odakle ti pravo biti moralist u ovoj državi?! Vrijednost imaš i poštujem te. Al nikad te nisam čuo da si digla glas protiv cajke zbog njihovog oskrvljivanja i zatupljivanja mladih i naše kulture. To te ne smeta?! ( ja ovdje ne pričam da mrzim Srbe jer ih ne mrzim i puno ih pomogao u životu) Ako čovjek ima hit onda ima hit, to ne odlučujemo ni ti ni ja, već publika. Stoga ne budi baš isključiva i dobivat medijski prostor pljuvanjem po nekom drugom i drugačijim od tebe. Pjesma nije vulgarna i ne veliča ono što bi ti željela čuti iz petinih žila Nema toga. Čovjek pjeva časno ono što osjeća. E vidiš, naš domovinski rat je naša svetinja na kojoj gradimo našu državnost i zbog kojeg smo danas u EU i u svjetskim institucijama. To je naša čast,ne ničija prčija da se s tim može sprdat i omalovažavat. Ako je to Hrvatska domoljubna pjesma sa istinom o domovinskom ratu bez aludiranja na ustaštvo( a ti bi to htjela čuti ali tog nema) bih te zamolio da promisliš i shvatis da su Hrvati ponosan narod i kad spomenemo domovinski rat da nismo odmah Ustaše i extremni idioti. Jebote, kao da slušam Vučića . Molim te nemoj dalje,nije lijepo a ni pravedno. P.s.ista si kao pisci kad je Nives Celzijus prodala najviše knjiga i dobila "Kiklopa" pa su je osporavali. Ponavljam: publika odlučuje. Tvoj Jaksa, bar poznanik, ne extremist. Ne biti licimjeran.Hvala" napisao je Jakša.

Podsjetimo, pjesma "Ako ne znaš što je bilo" postala je neslužbena himna naših rukometnih reprezentativaca koji su na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u rukometu osvojili srebro. Njihova želja bila je da im Thompson na dočeku na Trgu bana Josipa Jelačića otpjeva tu pjesmu i ta želja im je ispunjena. Nakon što je Remi objavila kako zbog Thompsonove pjesme bojkotira glasanje na ovogodišnjem Porinu, ubrzo je Radio NU iz Imotskog objavio kako grupa Elemental više neće biti dio njihova glazbenog programa.

"Remi je izjavila da 'muzika nisu samo tra-la-la note jer muziku stvaraju ljudi koji iza toga stoje svojim imenom i prezimenom. I djelima. I ne, ne može se odvojiti lik od djela', čime je jasno stavila do znanja da je protiv Thompsonove nominacije. S obzirom na to da zagovaramo glazbenu slobodu izbora, a ne cenzuru i ideološke podjele, Radio NU donio je uredničku odluku da glazba grupe Elemental više neće biti dio našeg programa. Smatramo da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali i da publika ima pravo birati glazbu bez pokušaja nametanja kriterija izvan umjetničkog izraza", zaključili su.

