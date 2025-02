Gospodin Savršeni komentirao incident s Laurom: Nisam bio svjestan do koje mjere je spremna ići da privuče pažnju

Nove ruže koje je u 'Gospodinu Savršenom' dijelio Šime strašno su živcirale Lauru koja je budno promatrala svaki njegov korak, ali i molila ostale djevojke da gledaju drži li koju za ruku. „Mislim da ću ja izaći danas... Ako me ne pozove, hoću, sutra idem doma. Ne sviđa mi se ovako kad je sam s nekim“, ljutito je poručila ostalima. Šime je primijetio Laurino zamjeranje pa ju je poveo na razgovor. „Jesi li se ljubio s nekim poslije?“ zahtijevala je odgovor i bila malo sumnjičava kad je rekao da nije. „Ne želim da se brineš, činilo mi se da previše pratiš i gledaš. Ja ću dati sve od sebe, ali ne mogu svu pažnju cijelo vrijeme usmjeriti na tebe. Nadam se da ti je ovo ipak malo pomoglo“, poručio joj je.

Nakon druženja uslijedila je druga ceremonija ruža, a pred Šimom je bila teška odluka, no činilo se da je opušteniji nego prve večeri i Franka je bila prva djevojka koja napušta vilu. Laura se teško nosi sa situacijom u kojoj Šime poklanja pažnju drugim djevojkama i na jednom koktel partyju je Šimu polila šampanjcem dok se povlačio u osamu s jednom od kandidatkinja. Šime je komentirao za RTL tu situaciju. - Neozbiljno i djetinjasto, mislim da se jedna mlada dama ne bi trebala onako ponašati. Žao mi je Marine, koja je ispaštala ni kriva ni dužna. - osvrnuo se Šime i odgovorio na pitanje je li očekivao da će Laurina ljubomora poprimiti takve razmjere.

- Priznajem da nisam. Niti sam bio svjestan do koje mjere je spremna ići da privuče pažnju - iskreno je odgovorio. Na pitanje koliko ga je povrijedilo Laurino ponašanje Šime je rekao: Nije me povrijedilo, bilo mi je iskreno žao, jer znam da može puno više i puno bolje od toga. Te je večeri napravila glupost. Svi zaslužujemo drugu priliku. Dodao je i kako je postojao samo jedan način da Laura smiri svoju ljubomoru, ali on nije htio pristati na to.n- Da, mogao sam cijelu večer provesti samo s njom, mislim da bi je to zadovoljilo. Međutim, to nije bila opcija, niti bih na to pristao - kaže Šime.