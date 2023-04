Frontmen Begina otkrio je razloge zbog kojih se nakon dva desetljeća oprašta od benda i glazbe

Frontmen Begina Mario Budišćak prije nekoliko dana je putem društvenih mreža najavio obožavateljima kako će se uskoro oprostiti od Begina i glazbe. Ta informacija je rastužila brojne obožavatelje ovog popularnog sastava, a sada je Mario i otkrio koji su razlozi zbog kojih je odlučio donijeti ovu odluku.

- Prvi razlog je moja obitelj koja jednostavno je bila dosta sa strane uz cijelu priču s Beginima. Puno rođendana sam propustio i više ih ne želim propustiti. A druga stvar je alergija koja me muči, od proljeća do 10. mjeseca i kad dođe koncert, ja ne mogu dati sto posto - rekao je Mario za IN Magazin. U braku je sa suprugom Zoricom i imaju petogodišnjeg sina Frana te se nada kako će uskoro povećati svoju obitelj. Zahvalio se posebno supruzi na strpljenju za njegova brojna izbivanja te dodao da jedina stvar za kojom žali je ta što s Beginima nije bio na koncertnoj turneji u Australiji.

- Draga publiko, dragi prijatelji i dugogodišnji pratitelji Begina... dugo sam razmišljao o ovome i donio za mene jako tešku odluku. Ove godine odlučio sam uzeti pauzu na glazbenom putu. Točnije 15.10 bit će datum kad ću prestati biti dio glazbene scene - napisao je ovog vikenda Mario na Facebooku kada je otkrio da napušta bend.

- Želim se zahvaliti svima koji su bili sve ove godine uz mene, koji su s nama pjevali na koncertima, koji su se s nama veselili i gurali nas uvijek dalje. Zato vas pozivam na sve naše koncerte ovo ljeto da se dobro zabavimo i oprostimo. Jedan od mojih zadnjih nastupa uz moju domaću publiku bit će na sami Uskrs u Jastrebarskom. Davne 2002. godine na Uskrs sam počeo sa svirkom, zato će to meni biti jako emotivan nastup - napisao je u svom statusu Mario. Dodao je i kako su mu godine provedene u Beginima donijele samo lijepe stvari u životu.

- Iza mene je 21 godina predivnog putovanja, koja mi je donijela najljepše stvari u životu, s kojom sam proputovao pola svijeta, upoznao puno divnih ljudi, stekao vrijedna prijateljstva, upoznao svoju ženu i stvorio nezaboravne uspomene. Iza mene ostaju divne pjesme koje se nadam da ćete i dalje rado slušati. Ono što mi je drago i bitno da Begini nastavljaju dalje i zvuče bolje nego ikad. Želim da ih i dalje pratite istim intenzitetom kao i do sada jer bend ostaje u najboljim rukama mojih divnih prijatelja. Hvala Vam dečki moji za sve. Vidimo se 9.4. 2023. Veselim se vašem dolasku! - poručio je.

Mario se proteklih godina posvetio privatnom biznisu, a tijekom pandemije otkrio nam je da ima tvrtku koja je postala ekskluzivni zastupnik pametnih montažnih kuća za cijelu regiju.

