Liječnika koji je nakon dugo vremena otvorio 14. pitanje pamtimo i po odličnom nastupu u Potjeri

večera za 5 na selu

Domaćica ponudila meso klokana gostima: 'Vidjela sam šok na njihovim licima'

Petra B. najmlađa je ovotjedna domaćica, a gostima je pripremila predjelo naziva Green Delight (juhu od brokule i đumbira), glavno jelo An Aussie in Istra (odrezak od klokana s njokima u umaku od rajčice), te desert Sweets in Istra (panna cotta s preljevom od šumskog voća i teranina). Domaćica je znala da riskira s mesom koje nitko dosad nije kušao, no nadala se da će gosti imati otvoren um za novo iskustvo, što se nije dogodilo.