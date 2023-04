Domaćica ponudila meso klokana gostima: 'Vidjela sam šok na njihovim licima'

Današnja domaćica, animatorica Petra Boydell, rodila se u Austriji, živjela je i u Australiji, pa u Zagrebu, pa opet u Australiji da bi naposljetku svoj dom pronašla u Puli.

Petra B. najmlađa je ovotjedna domaćica, a gostima je pripremila predjelo naziva Green Delight (juhu od brokule i đumbira), glavno jelo An Aussie in Istra (odrezak od klokana s njokima u umaku od rajčice), te desert Sweets in Istra (panna cotta s preljevom od šumskog voća i teranina). Domaćica je znala da riskira s mesom koje nitko dosad nije kušao, no nadala se da će gosti imati otvoren um za novo iskustvo, što se nije dogodilo. „Večera nije prošla kako sam se nadala. Nažalost, ne možeš sve ljude izgurati iz zone komfora, i to je u redu. Malo me razočaralo što nisu bili otvoreni za kušanje klokana, ali kaže se da se o ukusima ne raspravlja“, zaključila je domaćica.

Domaćica je bila dobro raspoložena, a goste je prije večere ponudila džin-tonikom. „Sviđa mi se što je to bio džin-tonik, to je jedno od mojih pića“, rekao je Petar, a i Ivanka je to pohvalila. „Mislim da sam ih ugodno iznenadila umjesto neke rakije ili nečega što smo dosad pili“, rekla je domaćica. Lena je otkrila kako baš i ne voli to piće, ali sad joj je odgovaralo. Petar je domaćici na početku večeri poklonio torbicu sa šljokicama i naočale.

Juhu od brokule i đumbira uz domaći kruh Petra B. poslužila je kao predjelo, a svima je falilo dekoracije na juhi. „Kruh je bio odličan i sve pohvale Petri, tako mlada cura zna umijesiti kruh i tako ga dobro ispeći“, rekla je Ivanka, koja je dodala i da je juha perfektna, a i Leni se svidjela iako je rekla da ne voli đumbir. „Malo mi je falilo začina“, rekla je Petra O., a i Petar se složio s tim.

Odrezak od klokana uz njoke s umakom od rajčice domaćica je poslužila za glavno jelo. „Kad sam vidjela taj šok na licima ostalih kandidata, znala sam da to neće proći“, rekla je domaćica. „Nekako mi nije išlo meso uz njoke, to mi je na tanjuru izgledalo kao da se razbacuje“, rekao je Petar i dodao da neće jesti klokana zato što ima plugove na ušima koji su rađeni na australski način, svira didgeridoo i ne želi uvrijediti Aboridžine. „Aboridžini jedu klokane tako da nisam u potpunosti razumjela Petrov razlog“, rekla je domaćica. Ivanka nije željela jesti klokana jer ne jede drage životinje, a Lena je odlučila probati. „Zasmetalo mi je malo što je meso bilo krvavo i žilavo, ali bilo je kao i svako drugo meso, kao i svaki drugi domaći biftek“, zaključila je.

Nakon fijaska s klokanom došao je red na desert. „Panna cotta je bila previše tvrda pa se nije mogla dobro spojiti sa šumskim voćem pa si onda dobio dojam kiselosti šumskog voća“, rekla je Ivanka, a ni Leni nije bila onakva na kakvu se naučila jer smatra da se panna cotta mora raspasti u ustima, a Petrina nije bila takva.

Nakon poklona ekipa je zaigrala kviz o Australiji, a poslije su nazdravili su za još puno zajedničkih večera. Lena je Petri dala najveću ocjenu, osmicu, zato što voli pečeno, a ne krvavo meso, a i desert joj je bio previše sladak. Petar je dao ocjenu sedam zbog klokana koji nije na njegovu meniju, u kruhu mu je falilo soli, a ni juha mu nije odgovarala. Petra O. također je dala ocjenu sedam i rekla: „Večera je bila dosta jednostavnija od svih večera na kojima smo bili - juhi je falilo dosta začina, njoki su bili preobični, desertu je falilo šećera, bio je bez okusa“, a i Ivanka se odlučila za istu ocjenu uz objašnjenje: „Petra se potrudila, nije meni nitko kriv što ne jedem klokana, a u desertu mi je bilo malo kiselo šumsko voće.“

U završnici tjedna kuha Ivanka, a hoće li ona pogoditi ukuse svih gostiju i uspjeti dobiti maksimalan broj bodova kao Petar - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'večere za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u.

VIDEO Glazbenik iznenadio priznanjem: 'Radim u fast foodu i perem podove kako bi mogao platiti režije'