Franka Batelić pozirala u kupaćem kostimu i otkrila gdje ljetuje

Pjevačica Franka Batelić inače nema običaj objavljivati fotografije u kupaćem kostimu na društvenim mrežama, no ovog je puta učinila iznimku. Naime, pjevačica je pozirala u zelenom kupaćem kostimu s osmijehom od uha do uha sa šeširom na glavi i to ispred kamene kuće sa zelenim vratima. -Mimikrija - napisala je Franka u opisu fotografije na kojoj je otkrila i lokaciju na kojoj se trenutno nalazi. Iako većinu ljeta provodi u rodnoj Istri ovog puta, kako je otkrila, baterije puni na otoku Visu.

Franka je nedavno svoje pratitelje oduševila i izdanjem u crnoj haljini u kojoj je stigla na proslavu 80. rođendana svoje bake Silvane na njezinom imanju u Istri.

"Najljepša", "Ljepotice", "Wow", "Koja seksi ženska i koja haljina", "Imaš savršeno tijelo", samo su neki od komentara ispod fotografije nastale na idiličnom imanju.

Inače, Franka i Vedran Ćorluka nedavno su proslavili treću godišnjicu braka, a zajedno imaju i sina Viktora. Vjenčali su se u srpnju 2018. godine u župnoj crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije Sv. Elizabeti u Balama. Mladenci su nakon crkve otišli na feštu u vilu Meneghetti gdje se nastavilo slaviti do ranih jutarnjih sati. Kumovi na vjenčanju bili su im Vedranov brat Hrvoje te Frankina prijateljica Stefani Vozila. Mladenka je nosila vjenčanicu Caroline Herrere, koju je kasnije zamijenila “laganijom” haljinom eNVy rooma.

Podsjetimo, Vedran Ćorluka nedavno je nakon samo 13 dana napustio je posao pomoćnog trenera u Lokomotivu iz Moskve, a zatim je i obrisao društvene mreže. 'Nažalost, iz osobnih razloga napuštam trenersko mjesto u Lokomotivu. Hvala svima i sretno u novoj sezoni, ali i u budućnosti, rekao je Ćorluka, a objavio je klub na službenoj stanici.

