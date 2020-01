Fotografije s vjenčanja: Marko Grubnić plesao na stolu

Kraljica svadbi Maja Šuput za svoje vjenčanje prošle godine prijateljima i obitelji priredila je nezaboravnu feštu u istarskim Balama, a kako su se dobro zabavljali otkrio je i njezin stilist Marko Grubnić.

Sada je objavio fotografije koje dosad nisu bile objavljene u javnosti, a na jednoj od tih fotografija Grubnić, koji je Maji dizajnirao i vjenčanicu, pleše na stolu.

- Najbolji darovi u životu su uspomene s ljudima koje volimo. Tada nismo ni znali da stvaramo uspomene, znali smo samo da se zabavljamo. Dok čekamo naše sljedeće svadbeno slavlje, evo mali podsjetnik na moj ples na stolu - napisao je Marko. Sljedeće svadbeno slavlje bi moglo biti upravo Markovo jer kako je nedavno najavio on se ove godine ženi. Nije htio otkriti za koga, ali nedavno je i predstavio liniju vjenčanica koje je dizajnirao.

- Vjenčat ćemo se već ove godine! No hajdemo prvo skočiti pa reći hop. Tako da sam jako sretan u životu. Jako volim svoj život i baš sam nekako blagoslovljen. Sve se nekako posložilo u mojem životu baš onako kako sam ja to htio - rekao je Marko za IN Magazin.