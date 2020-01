Marko Grubnić: 'Presretan sam, vjenčat ćemo se ove godine'

3, 2, 1... Sretan mi rođendannnnn... 🎉🎉🎉🎉🎉 Iako već imam SVE što moj svijet čini savršenim, sada je prava prilika da mi i Vi poželite nešto lijepo... 😍 #38 #HappyLife 🥰🎂🎁🎈🥂✨🎊

A post shared by Marko Grubnic (@markogrubnic) on Dec 15, 2019 at 3:05pm PST