Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
NASTAVAK DRAME

FOTO Vesna iz 'Ljubav je na selu' pobacala Ivine stvari u kontejner: 'Imao si vremena'

Vesna Vuković
Foto: RTL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
08.08.2025.
u 19:00

Vesna Vuković, poznata iz showa 'Ljubav je na selu', prekinula je zaruke s Ivom Obrezom. Drama je kulminirala javnom objavom na Facebooku, gdje je pokazala kako se rješava njegovih stvari, što je izazvalo lavinu reakcija.

Ljubavna priča iz popularnog showa 'Ljubav je na selu' dobila je buran epilog. Vesna Vuković odlučila je stati na kraj vezi s Ivom Obrezom na dramatičan način, objavivši na svom Facebook profilu fotografije na kojima pakira njegovu odjeću u crne vreće. Njezina poruka bila je kratka i jasna. - Da se riješim svega od Obreze, imao si vremena doći po stvari, a sada sve u kontejner - napisala je Vesna, pokazavši da je njezino strpljenje iscurilo i da je odlučila napraviti radikalan rez.

Njezina objava potaknula je lavinu komentara. Većina pratitelja stala je na njezinu stranu, pružajući joj podršku komentarima poput: - “Bravo” i “To je tvoje pravo" - dok dio njih smatrao je da je trebala odjeću donirati potrebitima umjesto da je baci, smatrajući to humanijim činom. 

Prije ove eskalacije, Vesna je već otkrila razloge prekida zaruka. Prema njezinim riječima, sve se odvilo prebrzo te se ona i Ivo nisu stigli dovoljno dobro upoznati. Posebno joj je smetao, kako tvrdi, prevelik utjecaj koji su Ivina majka i sestra imale na njega i njihovu vezu. Ranije je objavila i snimke zaslona njihovih razgovora, tvrdeći da je njegovo ponašanje bilo nedopustivo i da ju je nakon početne idile počeo potpuno ignorirati.

Vesna iz 'Ljubav je na selu' objavila poruke koje joj je navodno slao Ivo: 'Možda si mi ti nešto stavljala u jelo'
Vesna Vuković
1/10

S druge strane, Ivo Obreza i njegova obitelj imaju potpuno drugačiju verziju priče. On tvrdi kako ga je Vesna prevarila te da zbog toga ne želi više imati nikakve veze s njom. U obranu brata stala je i Ivina sestra, koja je Vesni putem društvenih mreža poručila da se "skulira" i da je zapravo Ivo bio taj koji je prekinuo vezu. Prema svemu sudeći, sapunica se s malih ekrana preselila na društvene mreže i očito je daleko od svog konačnog završetka.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali
Vesna Vuković
1/167

Ključne riječi
showbiz Ivo Obreza Vesna Vuković Ljubav je na selu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još