FOTO Vesna iz 'Ljubav je na selu' pobacala Ivine stvari u kontejner: 'Imao si vremena'

Ljubavna priča iz popularnog showa 'Ljubav je na selu' dobila je buran epilog. Vesna Vuković odlučila je stati na kraj vezi s Ivom Obrezom na dramatičan način, objavivši na svom Facebook profilu fotografije na kojima pakira njegovu odjeću u crne vreće. Njezina poruka bila je kratka i jasna. - Da se riješim svega od Obreze, imao si vremena doći po stvari, a sada sve u kontejner - napisala je Vesna, pokazavši da je njezino strpljenje iscurilo i da je odlučila napraviti radikalan rez.

Njezina objava potaknula je lavinu komentara. Većina pratitelja stala je na njezinu stranu, pružajući joj podršku komentarima poput: - “Bravo” i “To je tvoje pravo" - dok dio njih smatrao je da je trebala odjeću donirati potrebitima umjesto da je baci, smatrajući to humanijim činom.

Prije ove eskalacije, Vesna je već otkrila razloge prekida zaruka. Prema njezinim riječima, sve se odvilo prebrzo te se ona i Ivo nisu stigli dovoljno dobro upoznati. Posebno joj je smetao, kako tvrdi, prevelik utjecaj koji su Ivina majka i sestra imale na njega i njihovu vezu. Ranije je objavila i snimke zaslona njihovih razgovora, tvrdeći da je njegovo ponašanje bilo nedopustivo i da ju je nakon početne idile počeo potpuno ignorirati.

S druge strane, Ivo Obreza i njegova obitelj imaju potpuno drugačiju verziju priče. On tvrdi kako ga je Vesna prevarila te da zbog toga ne želi više imati nikakve veze s njom. U obranu brata stala je i Ivina sestra, koja je Vesni putem društvenih mreža poručila da se "skulira" i da je zapravo Ivo bio taj koji je prekinuo vezu. Prema svemu sudeći, sapunica se s malih ekrana preselila na društvene mreže i očito je daleko od svog konačnog završetka.