Vesna iz 'Ljubav je na selu' o prekidu zaruka s Ivom: Ne želim se ispričati njegovoj obitelji i tražiti oprost

Vesna Vuković, sudionica reality showa "Ljubav je na selu" ovaj tjedna na društvenim mrežama objavila je kako je njezinoj ljubavi s Ivom Obrezom došao kraj te više nisu zaručeni. Opisala je detaljno što je dovelo do ovog razvoja događaja, a sada je za RTL komentirala izjave bivšeg zaručnika koji je spominjao mogućnost pomirenja. - Gasi mobitel, ne javlja se i onda se kratko čujemo. Pitala sam ga ono što je izjavio za pomirbu sa mnom i moj povratak u Pulu, ali obitelj ga ne podržava u svemu tome i on se zbog toga boji. Rekao mi je da gleda moje stvari u stanu i da mu je teško. Rekla sam mu da onda uzme stvari i dođe tu k meni u Čakovec. Rekla sam mu da se možemo pomiriti i krenuti ispočetka, ali ne želim se ispričati njegovoj obitelji i tražiti njihov oprost... Nema od njega trenutno ni traga ni glasa - rekla je Vesna za RTL.

Ispričala je kako je Ivo trebao stići u Čakovec, ali to se nije dogodilo zbog čega je Vesni žao jer je voljna razgovarati s njim i pokušati riješiti razmirice. - Tu su mu i stvari. Ne znam što reći na sve to, hoće li se pojaviti ili ne. Ali nekako sam sigurna da se neće pojaviti, no voljela bih da dođe. Boji se krenuti ovdje jer će mu doma obitelj zatvoriti vrata. Ne želim da ovako završi - rekla je Vesna. Vesna je na društvenim mrežama javno prozvala bivšeg zaručnika, ne štedeći riječi. U emotivnoj Facebook objavi Vesna nije skrivala razočaranje:

„Ovako neka svi znaju tko je Ivo Obreza i što je napravio kurv***ki, podlo, podmuklo. Proživjela sam pakao kod njega i s njegovima, srčani bolesnik. Samoinicijativno je pobjegao iz Krapinskih toplica, jer mu je mater i sestra davale naputke protiv mene. Sramota ih može biti, pobro se k’o zadnja k… a bez pozdrava…“ Objava je izazvala niz komentara i reakcija, a Vesna je u sljedećem statusu dodatno pojasnila koliko ju je Ivin odlazak pogodio: „S današnjim danom čovjek od 51 godinu da ide ovo napraviti. Što je on za osobu? Neka sada svi znaju što mi je napravio. Pobjegao kao balavac od 13 g, a ne kao čovjek od 51 g da se ponaša zrelo.“