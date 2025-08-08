Naši Portali
ŽIVOTNI INTERVJU

Želimir Babogredac: Glazbenici nisu morali imati novca, samo su trebali biti u Jugotonu

VL
Autor
Toni Volarić
08.08.2025.
u 13:00

"Da, kod mene se glazba dogodila jako rano, s pet ili šest godina. Imao sam poslije i emisiju na Radio Vinkovcima i pozvao bih ljude da nam u studio donesu ploču koju bi htjeli slušati. Osim, toga puštao sam 11 godina glazbu u disko klubu u Domu omladine u koji bi došlo i do tisuću ljudi. Pustiš li jednu krivu pjesmu, atmosfera u klubu pada. Nabavio sam u to vrijeme u Engleskoj najbolje ozvučenje i rasvjetu i sedam sam godina radio kompletnu tehničku produkciju na turnejama najboljih izvođača, od Azre, Bijelog dugmeta, Riblje čorbe, Miše Kovača, Meri Cetinić, Olivera Dragojevića, Bajage, grupa Valentino i Crvena jabuka", kaže

Bio jednom jedan dječak koji je u rodnoj Slavoniji sanjao zvukove i dobro snimljene tonove, pratio londonsku glazbenu scenu, upijao svaku notu poslanu svijetu iz tamošnjih studija i odlučio neke elemente najsnažnije glazbene industrije primijeniti u "socijalističkoj samoupravnoj zajednici bratskih naroda i narodnosti". U kojoj baš i nije bilo popularno puno raditi, niti pametno isticati se, posebno ne djelatnošću koja okuplja mase i stilom iz kojeg je bilo jasno da je dječak, pa mladić, uvijek nekako korak ispred svog vremena. Te on vodi neke emisije na lokalnom radiju i tako, barem lokalno, utječe na glazbeni ukus samoupravljača, pa pušta glazbu u prepunom vinkovačkom disko klubu, pa bi, molim te fino, u staroj kući dida i bake u obližnjem selu imao privatni studio, usred socijalizma. Još će jednog dana biti jedan od najpoznatijih ton majstora i direktor najveće diskografske kompanije u ovom dijelu svijeta? Želimir Babogredac hoće. Sve to. I nije tajna da ga ne obožavaju svi jer nisu svi koji su vjerovali da zaslužuju dobili šansu snimiti album, ostaviti trag u beskraju. No, prije priče o uspjehu, trenutak u vremenu. Naime, ovih dana jedna od famoznih ključnih riječi na portalima velike većine medija postala riječ Thompson.

