Želimir Babogredac: Glazbenici nisu morali imati novca, samo su trebali biti u Jugotonu

Bio jednom jedan dječak koji je u rodnoj Slavoniji sanjao zvukove i dobro snimljene tonove, pratio londonsku glazbenu scenu, upijao svaku notu poslanu svijetu iz tamošnjih studija i odlučio neke elemente najsnažnije glazbene industrije primijeniti u "socijalističkoj samoupravnoj zajednici bratskih naroda i narodnosti". U kojoj baš i nije bilo popularno puno raditi, niti pametno isticati se, posebno ne djelatnošću koja okuplja mase i stilom iz kojeg je bilo jasno da je dječak, pa mladić, uvijek nekako korak ispred svog vremena. Te on vodi neke emisije na lokalnom radiju i tako, barem lokalno, utječe na glazbeni ukus samoupravljača, pa pušta glazbu u prepunom vinkovačkom disko klubu, pa bi, molim te fino, u staroj kući dida i bake u obližnjem selu imao privatni studio, usred socijalizma. Još će jednog dana biti jedan od najpoznatijih ton majstora i direktor najveće diskografske kompanije u ovom dijelu svijeta? Želimir Babogredac hoće. Sve to. I nije tajna da ga ne obožavaju svi jer nisu svi koji su vjerovali da zaslužuju dobili šansu snimiti album, ostaviti trag u beskraju. No, prije priče o uspjehu, trenutak u vremenu. Naime, ovih dana jedna od famoznih ključnih riječi na portalima velike većine medija postala riječ Thompson.