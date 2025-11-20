FOTO Velika transformacija našeg poznatog chefa! Izgubio je 26 kg, a evo kako danas izgleda, neprepoznatljiv je

Poznati hrvatski chef Mate Janković prisustvovao je predstavljanju adventske ponude hrane u sklopu događanja 'Fooling around' by Fuliranje u Zagrebu. Tom prilikom je javnosti predstavio i svoj novi izgled. Naime, odlučio se na promjenu frizure, obrijao je bradu ostavivši samo brkove, te je zamijenio i okvir svojih dioptrijskih naočala.

19.11.2025., Zagreb - Predstavljanje noviteta i ponude ovogodisnjeg izdanja FOOLING AROUND by Fuliranje. Intitut za kobasice- debrecinka by Mate Jankovic Photo: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Mate je, kako je ranije podijelio na svojim društvenim mrežama, u protekle dvije godine izgubio značajnih 26 kilograma. ''Malo po malo počeo sam s hodanjem, igranjem košarke, ali i vrlo balansiranom prehranom. Uskratio sam si tonu smeća i u potpunosti izbacio alkohol. Na većini druženja prijatelji bi za mene imali neke sokove ili kombuchu. Niti jedan od pravih prijatelja niti jednom mi nije ponudio alkohol niti pametovao mi oko te odluke. Naglasak na 'pravi prijatelji''. Počeo sam plivati i s drugom Ribafishem i napravio zdravu tranziciju prema disciplini. Krenuo sam u teretanu a rezultati su polako bili vidljivi. Malo po malo kile su se počele topiti, a tijelo mi se počelo transformirati. Trenirao sam gotovo svaki dan, a nekad i dva puta dnevno. Reci će mnogi da je to nezdravo, ali polako sam počeo uživati u toj vrlo striktnoj disciplini'', napisao je Mate jednom prilikom.

Nadalje, otkrio je da je imao 113 kilograma te da je bio izrazito nezadovoljan svojim fizičkim izgledom i razinom kondicije. ''Sjećam se kad sam odlučio živjeti neporočno, imao sam 113 kg i izgledao sam kao da su me izjele ose. Otišao sam s frendom na basket, ideja je bila da igramo do 12. Jedva smo došli do 3. Em je bio prisutan nedostatak talenta em mi je kondicija bila u predinfarktnom stanju. Bio sam hodajuća mješina. Vreća krumpira s nogama'', opisao je.