Četiri večeri hitova pod zvijezdama: Melodije Jadrana i ove godine imaju impresivan program

Split će i ovog ljeta postati središte domaće glazbene scene. Od 25. do 28. lipnja u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović održat će se Melodije Jadrana 2026., festival koji se posljednjih godina profilirao kao jedan od najvažnijih glazbenih događaja na početku ljetne sezone. Tijekom četiri festivalske večeri publiku očekuje spoj velikih glazbenih imena, novih pjesama i mediteranskog ugođaja na jednoj od najatraktivnijih festivalskih pozornica. Ovogodišnje izdanje otvara 25. lipnja legendarni talijanski sastav Ricchi e Poveri, čiji su hitovi obilježili generacije ljubitelja glazbe diljem Europe. Njihov nastup u Splitu predstavlja važan korak u međunarodnom pozicioniranju festivala.

Već sljedeće večeri, 26. lipnja, na pozornicu stiže Jelena Rozga koja će gala koncertom obilježiti 30 godina uspješne karijere. Splićanka će jubilej proslaviti pred domaćom publikom uz posebno osmišljeni program i orkestrirane aranžmane, a najavila je i premijernu izvedbu nove pjesme. Treća festivalska večer, 27. lipnja, rezervirana je za Zoricu Kondžu. Jedna od najcjenjenijih hrvatskih pjevačica obilježit će 40 godina svoje bogate solističke karijere akustičnim koncertom koji će donijeti drugačije aranžmane i intimniju atmosferu. U pratnji akustičnog orkestra, kojim ravna njezin suprug Joško Banov, Kondža će publici predstaviti neke od svojih najpoznatijih pjesama u novom ruhu.

Veliko finale slijedi 28. lipnja kada će Melodije Jadrana tradicionalno predstaviti nove skladbe domaćih autora i izvođača. Na završnoj večeri nastupit će Jelena Rozga, Goran Karan, Lorena Bućan, Marko Tolja, Magazin, Giuliano, Vanna, Jacques Houdek, Matija Cvek, Luka Nižetić, Tiho Orlić, Klapa Intrade te Daleka obala Deana, Zokija i Jadrana. Publika će tako imati priliku čuti i nove pjesme koje bi mogle obilježiti nadolazeće ljeto. Goran Karan predstavit će skladbu "Kad stignem gdje sam pošao", dok Giuliano na festival dolazi s novom pjesmom "Stavi misli u ler". Melodije Jadrana i ove godine potvrđuju svoj status važnog kulturno-glazbenog događaja koji okuplja vodeće izvođače, autore i glazbenike te Split na nekoliko dana pretvara u nezaobilazno mjesto susreta glazbe, emocija i mediteranskog duha.