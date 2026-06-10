Hana Huljić Grašo o roditeljstvu i braku: 'Upala sam u baš dobru situaciju'

Hana Huljić i Petar Grašo vjenčali su se u veljači 2022. godine u Splitu, a te iste godine u srpnju postali su roditelji malene Albe. Dvije godine kasnije u listopadu rodio im se sin, kojem su dali ime Toni po Petrovom djedu. Hana je u razgovoru za IN Magazin otkrila kako ona i Petar jednako dijele brigu o djeci i kućanskim poslovima. ''Mi smo tu stvarno podjednaki, kad je on tu, baš podjednako kućni poslovi, podjednako djeca. Upala sam u baš dobru situaciju što se tiče roditeljstva, imam baš veliku potporu i od tate, nije da je samo mama u pitanju.'', ispričala je Hana. Uz roditeljske i poslovne obaveze parovima nije lako uvijek pronaći vrijeme za sebe, ali Hana i Petar se trude održati romantiku.

''Uvijek volimo održavat tu neku našu malu romantiku i naša mala kratka putovanja od dan-dva, tako da zapravo i tijekom tjedna i tijekom mjeseca nije lako da si konstantno premoren i da nemaš vremena jedno za drugo nego uvijek nađemo vrijeme jedno za drugo, jer onda i život nekako lakše teče i svi ti teški poslovi lakše funkcioniraju.'' rekla je Hana. U jednom intervju o ovoj temi govorio je i Petar. "Nastojimo naći vrijeme za sebe. To je jako važno. Brak je kao dobra pjesma - mora imati ritam, ali i pauze. Najčešće je to večera, nekad šetnja ili kratko putovanje. Važno je da se podsjetimo zašto smo se zaljubili i da je sve ipak počelo od nas i završit će s nama. Godišnjicu smo proslavili mirno uz drage ljude. Neke su stvari najljepše kada su jednostavne. Hana i ja smo poput blizanaca što se poimanja života tiče i to nam život čini lakšim i ljepšim", ispričao je glazbenik.

Osvrnuo se i na to hoće li njegova djeca nositi teret poznatog prezimena. "Djeca poznatih ljudi uvijek nose dvostruki teret - prezime koje ih prati i očekivanja koja dolaze s njim. To je jednostavno dio njihove sudbine. No nikada neću od svoje djece tražiti da žive moj život. Svaki čovjek mora pronaći vlastiti put jer snovi koje naslijedimo nikada nisu snažni kao oni koje sami otkrijemo. Moj je zadatak samo da ih pratim, podržim i podsjetim da je najvažnije biti ono što jesi, a ne ono što drugi očekuju da budeš", rekao je Grašo.