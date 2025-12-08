FOTO Thompson održao drugi koncert u Varaždinu, u publici bio i izbornik Dalić

Marko Perković Thompson nastavio je svoju dvoransku turneju Hrvatskom. Naime, Thompson je večeras održao svoj drugi koncert u Areni Varaždin tijekom kojeg je otpjevao svoje brojne pjesme. Na svojoj službenoj stranici javio se s koncerta i to s fotografijama s pozornice. Thompson je, već tradicionalno, nosio Zenge, a na fotografijama se može primijetiti i da je u publici bio izbornik Zlatko Dalić.

Glazbenik je uoči koncerta prošetao baroknim gradom i družio se s izbornikom, županom, gradonačelnicima, braniteljima i drugima, a u ovom gradu bio je i jučer. Naime, sinoć, u nedjelju, također je održao koncert u Areni.

Turneja se, nakon drugog varaždinskog koncerta, nastavlja prema Dalmaciji, gdje su zakazani nastupi u Zadru 12. i 13. prosinca. Veliko finale ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. Podsjetimo, Thompsonov tim zatražio je od zagrebačke vlasti i termin u Areni 28, prosinca, no to im nije udovoljeno zbog spornog stiha iz pjesme "Bojna Čavoglave". Thompson je nakon toga odgovorio na društvenim mrežama. "Temelj hrvatske države je Domovinski rat. Domovinski rat ima svoje simbole, među kojima je i pjesma 'Bojna Čavoglave'. Napadajući te simbole, napadaju sam Domovinski rat i temelje hrvatske države. Pjesma koja je nekad ujedinjavala narod postala je trn u oku onih koji bi najradije izbrisali ono što ona simbolizira", dodao je.

"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju."

"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je.

Danas kasno poslijepodne otkriveno je i da Zagreb nije kraj turneje, te da će je nastaviti u Poreču 10. siječnja.