Energična Indira o zdravstvenim problemima koji je muče: 'Pričamo o operaciji'

Naša pjevačica Indira Forza poznata je po svojoj iznimnoj energiji, a sada je otkrila i kako dolazi do nje. ''Ljudi, nema alkohola tu, zamislite da ja pijem alkohol pa gdje bih visila? Znači elektroliti, kreatin, znaš kad je Đoković ono viknuo Ivaniševiću ''kreatinaaaa'', tako i ja viknem pa pijem magnezij jer mi se nakon koncerta kao u egzorcizmu malo počnu ruke kočiti, tako da to je čitava suplementacija'', rekla je Indira za In Magazin te otkrila s kakvim se bolovima nosi. "Disk je izmaknuo kontroli, jako me živcira i jako me bole leđa, iscurio mi je i pričamo o operaciji, međutim ja nemam vremena za to, tako da izdržat ću dok god budem mogla, iako svaki dan živim s tom boli'', ispričala je.

Podsjetimo, kada je u srpnju 2024. godine Indira objavila da se nakon 11 godina braka razvodi od supruga Miroslava, mnogi su ostali u šoku. Par je tada poručio kako će nastaviti svoje živote neovisno, ali kao prijatelji i poslovni partneri koji se poštuju, naglasivši da više neće davati izjave na tu temu. Ipak, njihov blizak odnos nastavio je plijeniti pažnju, a pjevačica je nakon duge šutnje odlučila podijeliti više o njihovom suživotu nakon razlaza.

Suradnja bivših supružnika nije stala. Štoviše, čini se jačom no ikad. Pjevačica i poduzetnik godinama su zajedno gradili uspješan posao s dizajnom i opremanjem interijera namještajem, a tu strast nastavljaju i dalje. Od hotela i stanova do teretana, čime su povezali i Miroslavovu ljubav prema bodybuildingu, njihov je poslovni angažman ostao netaknut. - Samo ću reći da smo Miroslav i ja tijekom svih ovih godina izgradili jednu sinergiju u poslu. On odlično radi svoj posao, možda i najbolje jer je uistinu snalažljiv, taktičan i ljudi ga vole na terenu jer ima dobru komunikaciju s klijentima. Tu smo sjajan tim i tako će ostati jer pobjednički tim se ne mijenja - otkrila je Indira za Net.hr.

Indira Levak otkrila nove detalje odnosa s bivšim suprugom: 'Samo ću reći'

Osim poslovne, održali su i duboku osobnu povezanost koja nadilazi uobičajene okvire bivših partnera. Pjevačica je ranije otkrila detalje koji to najbolje ilustriraju. - Ljudi, kao prvo, morate shvatiti da je taj čovjek i moj menadžer. Neki dan mi je donio grah kući, skuhao mi je grah da ne budem gladna. Svaki dan se čujemo deset puta - ispričala je Indira InMagazinu, potvrdivši da je među njima sve u najboljem redu unatoč odvojenim životima. Izjava "Dvije su adrese, ali sve je u redu" postala je sažetak njihovog sadašnjeg odnosa.

Njihova bliskost potaknula je i nagađanja o pomirenju, osobito nakon zajedničkog putovanja u svetište Gospe Lurdske u rujnu 2024. godine. Ipak, javnost je zbunio potez iz ožujka 2025., kada je primijećeno da je Indira prestala pratiti Miroslava na Instagramu, iako je on nju nastavio pratiti. Taj je potez unio dozu neizvjesnosti u priču o njihovom skladnom odnosu, o čemu se Miroslav, tradicionalno povučen iz medija, nije oglašavao. Iako i dalje nosi prezime Levak, pjevačica je jasno dala do znanja da je fokusirana na sebe, poručivši kako je zaljubljena – ali u sebe. - Idem sama sa sobom na dejt, idem sama u kino. I sunce je samo, ali sija - zaključila je.