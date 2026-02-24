Marko Grubnić danas je posebno emotivan: 'Ti si kralj mog srca, najiskrenija i najčišća ljubav'

Modni stilist, 43-godišnji Marko Grubnić na društvenoj mreži Instagram objavio je nove neodoljive fotografije. Naime, njegov pomeranac Casper slavi rođendan, a njegov je vlasnik podijelio fotografije sa slavlja. Svom je ljubimcu priredio bajkovitu zabavu, uz tortu sa svjećicama i velikim balonima u pozadini. "Sretan rođendan, ljubavi moja najslađa. Danas slavimo 11 godina najčišće, najiskrenije i bezuvjetne ljubavi. Jedanaest godina radosti koja grije dušu. Ti si svjetlo mog života, pas mojih snova, kralj moga srca i moj najbolji prijatelj zauvijek. Već punih 11 godina ti si centar moga svijeta, moja najveća ljubav, moj mir, moja sreća i moj ponos. Učinio si moj život ljepšim nego što sam ikada mogao zamisliti. Nitko me nikada nije volio tako čisto, iskreno i bezuvjetno kao ti. Tvoja duša je najnježnija i najčišća koju sam ikada upoznao i iskreno te doživljavam kao svog anđela sa šapama. Zajedno smo prošli toliko goda... Pobijedili mnoge bitke, pa i onu najvažniju, onu za tvoj život. Na to sam najponosniji na svijetu. Ti si moj hrabri lav, moj mali šumski kralj i danas, u našem čarobnom "woodland" okruženju, slavimo tebe, tvoju snagu, tvoju dobrotu i tvoje veliko srce. Hvala ti za svaki poljubac, svaki zagrljaj, svaki pogled pun ljubavi. Hvala ti za najljepših 11 godina mog života. Volim te do vječnosti i dalje, najvoljeniji moj. Sretan 11. rođendan, moj Casper. Neka ti dan bude najveseliji, najrazigraniji i najčarobniji, baš poput tebe", napisao je u podužoj objavi Marko Grubnić.

Ispod objave nizale su se čestitke: "Sretan ročkas Casperu", "Neću dati Berti da gleda vaše fotke, rekla sam joj da je ona jučer imala najspektakularniji tulum", "Prekrasan je", "Neka mu je sretan", samo su neki od komentara, a javila se i supruga Domagoja Vide koja je u komentarima ostavila emotikone srca te one rođendanske.

Podsjetimo, početkom mjeseca pisali smo o tome kako je Grubnić na mrežama podijelio i fotografije novog člana obitelji, novog malenog psića pomeranca, a ime mu je Harper. "Najnoviji član naše obitelji, Harper. Dugo smo te čekali i sanjali. Dobro došao kući, naš mali medo. Već si tako duboko voljen, a mi ti obećajmo da ćemo te štititi, brinuti o tebi, maziti te i voljeti više nego što riječi mogu izraziti, do kraja naših života", napisao je emotivni Grubnić uz objavu koja je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare. Na jednoj od fotografija vidi se kako se Harper pridružio i Grubnićevim drugim psima, koji su ga, čini se, radosno prihvatili.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Grubnićevi pratitelji, naviknuti na njegove modne i putopisne objave, bili su dirnuti ovim obiteljskim trenutkom. Komentari su se nizali jedan za drugim, a svi su bili složni u jednome: Harper je neodoljiv. "Kakvi slatkiši", "Koja slatkoća", "Presladak", samo su neke od poruka koje su preplavile objavu. Jedna pratiteljica duhovito je komentirala: "Ma daj, što si takav, nemoj to raditi. Dovodiš me u napast da i ja uzmem tako jednog malog medvjedića". Očito je da je stilist ovom objavom raznježio srca mnogih i pokazao da su, uz visoku modu, psići njegova velika ljubav.