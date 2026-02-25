The Madison dolazi 27. ožujka ekskluzivno na SkyShowtime

SkyShowtime predstavio je danas trailer za seriju The Madison, dirljivu ljubavnu priču ispričanu kroz iznimno osobnu obiteljsku dramu o snazi i promjenama, autora Taylora Sheridana, nominiranog za nagradu Oscar. U glavnim su ulogama Michelle Pfeiffer, nominirana za Oscara, i Kurt Russell, nominiran za nagradu Zlatni globus. Prve dvije epizode ove uzbudljive serije premijerno će biti prikazane 27. ožujka ekskluzivno na SkyShowtimeu, a nove će epizode zatim izlaziti svaki tjedan. The Madison je Sheridanovo najintimnije djelo do sada, a radnja se odvija u dva različita svijeta: prekrasnoj prirodi Montane i užurbanom Manhattanu. Predmet Sheridanove analize ovaj su put veze koje drže obitelj na okupu. Uz Michelle Pfeiffer i Kurta Russella, u seriji glume i Beau Garrett (Ulica krijesnica), Elle Chapman (Čovjek zvan Otto), Patrick J. Adams (Face), Amiah Miller (Planet majmuna: Rat), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (Problem 3 tijela), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923) te Matthew Fox (Izgubljeni) i Will Arnett (Čujemo li se?).

Izvršni producenti serije The Madison su Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell i Keith Cox. Svih šest epizoda prve sezone režirala je Christina Alexandra Voros. Seriju produciraju Paramount Television Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions, a distribuira je Paramount Global Content Distribution.SkyShowtime je dom globalne hit serije autora Taylora Sheridana i na njemu ćete pronaći svih pet sezona serije Yellowstone, kao i serije Landman, Lawmen: Bass Reeves (Predstavnici zakona: Bass Reeves), Lioness, Mayor of Kingstown, Tulsa King, te serija koje prethode priči Yellowstonea: 1883 i 1923. Na platformi su uskoro dostupni i naslovi Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Priča iz Yellowstonea) i Dutton Ranch. SkyShowtime dostupan je korisnicima putem aplikacije SkyShowtime na platformama Apple iOS, tvOS, uređajima Android, Android TV, Google Chromecast, povezanim televizorima LG i uređajima Samsung Smart TV, kao i putem Amazon Fire TV i Prime Video Channels pretplate na odabranim tržištima.