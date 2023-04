Aleksa Balašević snima film u spomen na oca Đorđa i otkriva tko će igrati glavnu ulogu

Prije nešto više od godinu dana Aleksa Balašević najavio je kako će snimiti film ‘Megdan’, posvećen njegovom ocu. - Tatina publika jedva čeka taj trenutak, a mi imamo veliki teret da uloga lika iz očeve pjesme ostane vječna. S obzirom na to tko će biti glumac i tko je bio Đoletova želja, mislim da nema greške - ispričao je Aleksa prošle godine kada je najavio snimanje filma.

Sada je na svojim društvenim mrežama otkrio i tko je taj glumac koji će utjeloviti glavni lik ovog filma.

- Vojin Ćetković je " Čovek sa Mesecom u očima". Đoletova želja, velika... I jedina očigledno ispravna odluka. Rekao mi je " Znaš kako, nije svijet baš premali kao što nekom odgovara. A ni ja nemam vremena zalaziti da li bi netko s nekog Grenlanda ili Seula to bolje izveo, Vojin je naš, pjesma je naša, ja tog lika zamišljam tako, ne mogu drugačije. Teško je tu pjesmu odslušati a kamoli ulogu izvesti, Ćetko mi se uvijek činio da one preteške stvari prihvaća kao izazov, i da to poslije ne prebacuje već čuva u nekom svom trofejnom folderu.- napisao je Aleksa na Instagramu ispod fotografije na kojoj je pozirao s Ćetkovićem.

- On pogledom može svašta napraviti, mislim da mu neće biti pretjerani problem stvoriti i taj mjesec. On je ogroman glumac ali prije svega je ono što ćete teško susresti, on je od onih ljudi sa kojima čovjek može sjesti...". - opisao je glumca Balaševićev sin. Svojim pratiteljima je napisao i nešto o filmu i ulozi koju Ćetković igra.

- Uloga iz tatine pjesme "Čovek sa Mesecom u očima" u filmu predstavlja ratnog veterana trenutnog borilačkog trenera koji jedino u sportu vidi 1% želje za životom. U pjesmi, knjizi i tatinoj istinitoj priči on ima različita zanimanja. Nije ovo samo filmska uloga već i most, most između svih gradova i država u regiji a i svijetu, most koji nosi poruku da je za normalnog čovjeka svaki rat izgubljen... Od Vukovara do Hirošime, Bejruta... Nek barem na sekundu umiri regiju a onda i svijet. - poručio je Aleksa.

Otkrio je kako je snimanje počelo u Srbiji, pa se snimalo u Slovenije i završava se u Moldaviji i posebnu zahvalu je uputio redatelju i koproducentu Todoru Chapkanovu.

