FOTO Pristižu čestitke! Velike vijesti u obitelji našeg glumca i člana žirija Supertalenta: 'Čekamo vas'

Lijepe vijesti dolaze iz obitelji glumca i člana žirija showa "Supertalent" Fabijana Pavla Medvešeka. Naime, Fabijan se javio na društvenim mrežama i podijelio emotivnu objavu punu velikih vijesti. Na fotografiji koju je podijelio, Fabijan pozira sa suprugom i sinom pred romantičnim zalaskom sunca. Posebnu pažnju privukao je detalj koji su obožavatelji odmah primijetili, trudnički trbuščić njegove supruge. Uz fotografiju je Fabijan napisao: 'Pozdrav od nas četvero', otkrivši tako sretnu vijest da će obitelj Medvešek uskoro postati veća.

Čestitke u komentarima brzo su se počeli nizati, a pratitelji su izrazili oduševljenje novom prinovom. "O ekipice, čekamo vas!", "Koja predivna fotka"... Među onima koji su glumcu čestitali na sretnoj vijesti našli su se i Tina Walme, Ivan Šarić, Marija Buga Šimić, Neda Parmać...

Podsjetimo, Medvešek ne voli govoriti o svom privatnom životu, no na društvenim mrežama voli objavljivati fotografije sa suprugom. Tako često objavi romantične trenutke ili pokaže koliko je sretan.

Inače, poznato je i kako su njih dvoje zaljubljeni dugi niz godina. Naime, par je u vezi od srednje škole, no životni putevi nakratko su ih razdvojili. Karla je studirala produkciju u Engleskoj, dok je Fabijan bio na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. To vrijeme, morali su održavati vezu na daljinu.

Par je svoju ljubav odlučio okruniti brakom u svibnju 2022. godine. No, glumac je tek mjesec dana prije vjenčanja otkrio da je zaručen. Tada je sve iznenadio fotografijama s momačke. Par se vjenčao u Motovunu, a Fabijanu je kum bio kolega glumac Nikola Blaće dok je goste zabavljao pjevač Saša Lozar. Na svadbi su među gostima bili i glumac Ivan Čuić i manekenka Mia Matić.

Nekoliko mjeseci kasnije glumac je otkrio i kako se osjeća u braku.

- Oženio sam se s ljubavi svog života. Svašta možemo pričati o braku, doduše dosta je to svježe za mene jer smo u braku tek tri mjeseca. Vjerujem da putovanje do braka i sve to skupa na neki način utječe na to kako se ljudi osjećaju i odnose jer ljubav je velika stvar i stvarno ljubav daje znakove kada se što treba dogoditi i ako to slušaš, jasno će ti biti koji su to koraci koje želiš napraviti, tako da je ovo vjenčanje bilo najbolji trenutak u mom životu i nešto čemu se rado vraćam u mislima i sjećanjima. Prekrasno mi je i divno, kao što je bilo i prije, a drago mi je što sam to obilježio jer mislim da je brak velika stvar i to ima posebno značenje. Uživam jer je moja bivša cura i sadašnja supruga zaista osoba s kojom želim biti do kraja života – rekao nam je tada.

Na svojim je društvenim u nekoliko navrata istaknuo koliko je sretan. Tako je pored njihove posljednje fotografije napisao: 'Imam sve'.

Dodajmo i da je par u siječnju 2023. godine dobio prvo dijete.