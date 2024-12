FOTO Princ Harry i Meghan objavili novu fotku svoje djece! Imaju istu boju kose kao on i baš su narasli

Već mjesecima kruže glasine o problemima u braku princa Harryja (40) i Meghan Markle (43), potaknute njihovim sve češćim odvojenim pojavljivanjima u javnosti. No, par je na stranici svoje zaklade Archewell objavio tradicionalnu božićnu čestitku, pokušavajući stati na kraj spekulacijama.

Čestitka sadrži kolaž fotografija koje prikazuju njihove najljepše trenutke ove godine, a najveću pažnju privukla su njihova djeca – princ Archie (5) i princeza Lilibet (3). Na fotografiji djeca su prikazana kako se igraju u dvorištu: Lilibet trči ocu u naručje, dok Meghan raširenih ruku čeka Archieja. Uz njih su i tri psa. Autor njihove biografije "Finding Freedom", Omid Scobie, podijelio je čestitku na platformi X uz riječi: "Sussexeovi dijele ovogodišnje vrhunce na blagdanskoj čestitki Archewella".

Obožavatelji su na društvenim mrežama komentirali kako ne mogu vjerovati koliko su Archie i Lilibet narasli. "Djeca su tako velika", "Pogledajte ih, jako su narasli", "Imaju kosu poput tate", samo su neki od komentara. Harry i Meghan u svoje osobno ime te u ime zaklade Archewell Productions i Archewell Foundations poželjeli su svima sretne blagdane i uspješnu novu godinu.

Foto: ARCHEWELL FOUNDATION

FOTO Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

Ipak, glasine o problemima u njihovu braku ne stišavaju se. Njihova zajednička pojavljivanja postala su rijetkost, a posljednji put viđeni su zajedno u kolovozu tijekom posjeta Kolumbiji. Kraljevski stručnjaci spekuliraju o mogućem razvodu, što je Harry komentirao tijekom nedavnog intervjua na The New York Times Dealbook Summitu 2024. u New Yorku.

Na pitanje kolumnista Andrewa Rossa Sorkina o njihovim odvojenim pojavljivanjima, Harry je odgovorio da su ovakve priče očekivane te izrazio žaljenje zbog intenzivnog zanimanja javnosti. "Navodno smo se već 10 ili 12 puta razveli i selili 10 do 12 puta. Teško je pratiti te priče, pa ih ignoriramo. Najviše mi je žao ljudi koji trolaju i priželjkuju naš razvod. Iskreno, žao mi ih je", kazao je princ.

Tema odnosa Harryja i Meghan postala je nezaobilazna u medijima. Voditeljica podcasta "To Di For Daily" Kinsey Schofield izjavila je za Fox News Digital kako će tek biti vidljivo u kakvom su zaista odnosu. "Ako Harry nastavi raditi odvojeno od Meghan i u sljedećoj godini, pošteno je postaviti pitanja o profesionalnim i osobnim aspektima njihova odnosa", zaključila je.

VIDEO Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati