FOTO Poznata pjevačica opravdala titulu najatraktivnije bake na Balkanu fotkama u bikiniju: 'Kakva bomba!'

Anabela Atijas, poznata srpska pjevačica, često privlači pažnju svojim mladolikim izgledom, a nedavne fotografije s ljetovanja u Grčkoj samo su dodatno učvrstile njezin status, unatoč tome što je već baka. Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija na kojima pozira u atraktivnom ružičastom bikiniju, ističući svoju zavidnu figuru. Njezin vitak struk, čvrsti trbušni mišići i bujne obline došli su do punog izražaja, pokazujući rezultate truda koji ulaže u svoj izgled.

Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje njezinim izgledom, a komentari ispod objave bili su prepuni komplimenata. Poruke poput: - "Prezgodna si", "Kakva bomba" i "Bravo za formu" - samo su neki od izraza divljenja upućenih pjevačici. Mnogi su istaknuli kako izgleda nevjerojatno za svoje godine te da s pravom nosi titulu jedne od najatraktivnijih baka na Balkanu. Njezina pojava redovito izaziva reakcije, a ove fotografije samo su nastavile niz objava kojima potvrđuje da su godine za nju samo broj i da se osjeća sjajno u svojoj koži.

Sama Anabela nedavno je otvoreno progovorila o načinu na koji održava liniju i svom pogledu na savršenstvo i starenje. Priznala je kako njezina težina varira te da ima periode kada se udeblja, ali i dane kada posebno pazi na prehranu kako bi postigla izgled kojim je zadovoljna. Naglasila je kako nikada nije težila nedostižnom savršenstvu niti robovala strogim pravilima. - Nisam tip koji robuje nečemu, uživam u hrani i ne bih se mogla odreći ničega - izjavila je svojedobno, pokazujući opušteniji pristup održavanju forme.

Svjesna je i komentara koje njezin izgled može izazvati, posebno u kontekstu njezinih godina i uloge bake. - Reći će: 'Vidi ova, pomamila se, a ima kćeri, poludjela baba', a meni je to kul, jer znači da ih nervira što se ja tako dobro držim - iskreno je prokomentirala Anabela, pokazujući da je negativni komentari ne pogađaju, već ih doživljava kao potvrdu svog dobrog izgleda. Njezin stav odražava samopouzdanje i prihvaćanje sebe, što dodatno pridonosi njezinoj privlačnosti. Inače, Anabela je bila u braku s Gagijem Đoganijem od 1995. do 2009. godine, a kasnije s Andrejem Atijasom od 2012. do 2019. godine.

