FOTO Ovakvu je još niste vidjeli! Sofía Vergara pozirala u toplesu i tangicama pored bazena, nitko nije ostao ravnodušan

Sofía Vergara, 52-godišnja glumica i zvijezda popularnih televizijskih serija, ponovno je privukla pažnju na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podijelila je zavodljivu fotografiju u toplesu dok uživa u sunčanju uz bazen. U opisu objave napisala je "Llego el verano!" što u prijevodu znači: "Ljeto je stiglo!", čime je očito izrazila svoje oduševljenje dolaskom sunčanih dana i ljetnih užitaka.

Objava je odmah postala hit među njezinim obožavateljima, koji su reagirali s tisućama "sviđa mi se" i brojnim komentarima. Među njima se našla i kolegica iz žirija America’s Got Talent, supermodel Haidi Klum, koja je u duhovitom tonu komentirala: "Dođi... Radim isto. Sunčam se." Ova šaljiva razmjena poruka između dviju zvijezda dodatno je oduševila obožavatelje, koji su u komentarima izrazili svoje oduševljenje i podršku.

Osim toga, Sofía Vergara nedavno je bila u središtu medijske pažnje zbog navodnog kratkog odnosa s poznatim vozačem Formule 1, Lewisom Hamiltonom. Iako su nekoliko puta viđeni zajedno, mediji su izvijestili kako njihova romansa nije potrajala, a navodno je Lewis nakon nekog vremena izgubio interes. Izvor blizak glumici tvrdio je da se Sofía nakon toga osjećala "napuštenom" i povrijeđenom.

Podsjećamo, prije ove kratke veze, Vergara je bila u braku s Joeom Manganiellom, s kojim se razvela prošle godine. Iako su njihov brak i odnos bili pod povećalom javnosti, Sofía je nekoliko puta u intervjuima otvoreno govorila o svojim očekivanjima u vezama. "Želim osnovne stvari, poput zdravlja i nekoga tko me voli. I nekoga tko je visok i zgodan," priznala je tada. Osim toga, istaknula je važnost ravnoteže u financijskim pitanjima: "Želim nekoga tko ima isto ili više novca od mene, jer ako to nije slučaj, to postaje noćna mora. Na kraju ti to zamjere," dodala je, iznoseći svoje stavove o odnosima i uspjehu. Također je spomenula kako joj je zabava ključna u životu: "Treba mi zabava. Želim nekoga tko je zabavan i tko će mi pružiti radost u životu."

Sofía Vergara, koja je i dalje u žiži interesa, svojom neospornom harizmom i jedinstvenim stilom, nastavlja očaravati svoje obožavatelje i privući pažnju medija, bez obzira na to što se njezin privatni život povremeno našao u centru pažnje.