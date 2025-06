FOTO Ova fotka Trumpa i nizozemskog kraljevskog para izazvala je žustru raspravu: 'On nam laže!'

Svjetski čelnici okupili su se u Haagu na summitu NATO-a koji je njemački kancelar Friedrich Merz opisao kao "povijesni". Nakon rasprava, lideri su pozirali za fotografije s nizozemskim kraljevskim parom, Willemom-Alexanderom i Maximom, prije svečane večere. Upravo je ta službena fotografija postala predmetom žustre rasprave na internetu, zasjenivši na trenutak svrhu okupljanja.

Pažljivim promatračima nije promaklo da američki predsjednik Donald Trump, sa službenom visinom od 190 cm, na fotografiji izgleda neobično nisko. Usporedba koja je potaknula najviše komentara jest ona s domaćinom, nizozemskim kraljem Willemom-Alexanderom (visokim 188 cm). Unatoč maloj razlici u brojkama, na fotografiji se čini da je kralj osjetno viši, što je pokrenulo lavinu nagađanja.

Anyone else think it is weird Trump is shorter than the King of Netherlands?



Trump 6 ft 3 inches tall

King of Netherlands 6 ft 2 inches tall.



Why does Trump look shorter if he true height is 6'3"? pic.twitter.com/5bQzRPTdSP