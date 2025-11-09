FOTO Nives Celzijus žrtva je kaznenog djela! Otvorila dušu i priznala: 'Ovo što rade je bolesno'

"Ovo s ovim deepfake fotkama i videima je postalo bolesno. Svakodnevno dobijem neki novi sadržaj i evo, već sad se pitam tko su ti ljudi koji uopće imaju vremena kreirati tako nešto odvratno. Ne mogu procijeniti ni koliko traje izrada tog deepfakea, ali, i da traje pola minute - nije mi jasno zašto trošiti svoj dragocjeni život i vrijeme na tako nešto odvratno. To je, odmah da napomenem i kazneno djelo", kazala je spisateljica i pjevačica Nives Celzijus na početku videa u svojim Instagram pričama.

"Pitam se, tko su ti ljudi koji povjeruju da je ovo realan sadržaj. Majke mi, voljela bih upoznati te ljude, evo... Pogledajte ovu fotku, vidi se da je nerealna, da je lice nestvarno, vidi se da nemam tetovaže, a zapravo ih imam. O grudima da ne pričam... Ima ovih nekih koji to malo kvalitetnije rade, ali ovi neki... Kada mi nabace areolu od četiri centimetra i onu neku sićušnu bradavicu, e to mi je grozno. E, moram vas razočarati, ja imam stvarno prekrasne grudi, lijepe bradavice i izrazito male areole. Ekstremno su male za tu veličinu grudi", zaključila je Nives Celzijus i ostavila fotografiju golog tijela koje je napravila umjetna inteligencija.

Podsjetimo, nedavno je Nives Celzijus gostovala u emisiji "Show na kvadrat", a ondje je otvoreno i bez zadrške govorila je o mnogim temama. S našim je novinarom prošla sve zanimljive teme u njezinu životu, od ranih početaka manekenske karijere, do fotkanja za Playboy te književne nagrade Kiklop za njezinu nezaboravnu knjigu "Gola istina". Danas je ona uspješna i kao glazbenica, ali i glumica. Nedavno je objavila pjesmu zanimljiva naziva "Je bome je" u suradnji s Prima bendom, a u susjednoj državi glumi i u seriji Aviondžije te u jednoj novoj dramskoj seriji.

Foto: Instagram

– Još od svoje petnaeste godine sam u ovom poslu, i dosta uspješno egzistiram. Imala sam dugi period u kojemu su me mediji odlučili "mrziti", iz samo njima poznatog razloga. Borili su se da me ljudi ne prihvate. Doduše, u moje su vrijeme bili aktualni žuti i senzacionalistički mediji i nije postojala ta neka zaštita od laži i kleveta, kao što je to slučaj danas. Imala sam nesreću da sam stasala u periodu kada je to bilo najaktivnije, a proživjela sam hrpu negativnog PR-a – bez zadrške se, među ostalim, prisjetila Celzijus.

Ono što je svakako privuklo veliku pažnju domaćih medija jest njezin odnos s bivšim suprugom, umirovljenim nogometašem Dinom Drpićem te njegovom novom djevojkom. Bivši supružnici žive u istoj kući, samo u odvojenim stanovima, no svaki dan su zajedno. – Nismo odvojeni, mi smo gotovo uvijek zajedno, osim ako smo na putu ili je on sa svojom djevojkom. Super funkcionira, naravno kad boraviš s nekim puno vremena ima nekih nesuglasica, ali meni je on i dandanas i dalje jedan od najboljih prijatelja, i dalje ga neizmjerno volim – ispričala nam je Nives.

Dodala je i kako se slaže s njegovom novom partnericom. – Nisam dobra s njegovom djevojkom, znamo se iz viđenja, nismo se dobro upoznale. Ona je, kao prvo, predivna osoba, koliko sam uspjela zaključiti iz njegovih priča, također super je s mojom djecom, pogotovo Taishom, što jako cijenim. A drugo, znate kako je zgodna, bolesno lijepa, kao Monica Bellucci – priznala je bez zadrške Nives i pokazala kako žena ženi nije vuk. Otkrila nam je i je li istina da je imala seks nasred stadiona Maksimir s Dinom Drpićem, bi li popila kavu s Ivom Sanaderom. Zaigrala je i novu verziju igrice "ILI ILI" u kojoj je otkrila bi li radije imala seks u troje ili seks sa ženom, ali i s kim bi prije na večeru – sa Zoranom Mamićem ili Zdravkom Mamićem. Cijeli intervju pogledajte u nastavku ili na našem YouTube kanalu.